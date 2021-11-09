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4人を乗せたクルードラゴン、米フロリダ沖に着水 JAXA星出宇宙飛行士も
4人を乗せたクルードラゴン、米フロリダ沖に着水 JAXA星出宇宙飛行士も
「クルー2」ミッションの4人の宇宙飛行士を乗せたスペースX社のクルードラゴン宇宙船運用2号機「エンデバー」が8日、米フロリダ州の大西洋沖に着水した。米航空宇宙局（NASA）が公式サイトでその様子を中継した。 2021年11月09日, Sputnik 日本
2021-11-09T14:35+0900
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2021-11-09T14:36+0900
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エンデバーは米東海岸時間22時33分（日本時間9日12時33分）に着水。今回「クルー2」ミッションから帰還したのは米国のシェイン・キンブロウ氏、メーガン・マッカーサー氏、欧州宇宙機関（ESA）のトマ・ペスケ氏、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の星出彰彦氏の4人。「クルー2」がISS（国際宇宙ステーション）に到着したのは今年4月。ロシアのオレグ・ノヴィツキー氏とピョートル・ドゥブロフ氏、NASAのマイケル・ホプキンス氏、ビクター・グローバー氏、シャノン・ヨーカー氏、マーク・バンダ・ハイ氏、JAXAの野口聡一氏に合流した。間もなく「クルー3」がISSに向けて出発する。打上げは11月10日に予定されている。
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4人を乗せたクルードラゴン、米フロリダ沖に着水 JAXA星出宇宙飛行士も
14:35 09.11.2021 (Updated: 14:36 09.11.2021)
「クルー2」ミッションの4人の宇宙飛行士を乗せたスペースX社のクルードラゴン宇宙船運用2号機「エンデバー」が8日、米フロリダ州の大西洋沖に着水した。米航空宇宙局（NASA）が公式サイトでその様子を中継した。
エンデバーは米東海岸時間22時33分（日本時間9日12時33分）に着水。今回「クルー2」ミッションから帰還したのは米国のシェイン・キンブロウ氏、メーガン・マッカーサー氏、欧州宇宙機関（ESA）のトマ・ペスケ氏、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の星出彰彦氏の4人。
「クルー2」がISS（国際宇宙ステーション）に到着したのは今年4月。ロシアのオレグ・ノヴィツキー氏とピョートル・ドゥブロフ氏、NASAのマイケル・ホプキンス氏、ビクター・グローバー氏、シャノン・ヨーカー氏、マーク・バンダ・ハイ氏、JAXAの野口聡一氏に合流した。間もなく「クルー3」がISSに向けて出発する。打上げは11月10日に予定されている。