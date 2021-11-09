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安倍元首相が細田派会長に就任の見通し
安倍元首相が細田派会長に就任の見通し
8日、安倍晋三元首相（67）が自民党の細田派（清和政策研究会）の会長に就任する見通しが明らかにされた。細田派関係者の消息筋からの情報として毎日新聞が報じている。 2021年11月09日, Sputnik 日本
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毎日新聞によれば、安倍氏の細田派次期会長の選出案は、現会長の細田博之元官房長官（77）が10日に衆院議長に選出されることに伴い浮上したもの。翌9日の臨時幹部会で人事案が承認され、11日の総会で正式に決定される見込み。産経新聞によれば、細川氏を衆議院議長に充てる方針は8日に決まっている。関連ニュース
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安倍晋三, 国内

安倍元首相が細田派会長に就任の見通し

00:32 09.11.2021
© AP Photo / Koji SasaharaПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ - Sputnik 日本, 1920, 09.11.2021
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8日、安倍晋三元首相（67）が自民党の細田派（清和政策研究会）の会長に就任する見通しが明らかにされた。細田派関係者の消息筋からの情報として毎日新聞が報じている。
毎日新聞によれば、安倍氏の細田派次期会長の選出案は、現会長の細田博之元官房長官（77）が10日に衆院議長に選出されることに伴い浮上したもの。翌9日の臨時幹部会で人事案が承認され、11日の総会で正式に決定される見込み。
産経新聞によれば、細川氏を衆議院議長に充てる方針は8日に決まっている。
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