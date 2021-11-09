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エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中
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NASAの実験室のデータによれば、12月11日、小惑星4660 Nereusが地球からおよそ390万キロの距離まで接近して通過する。 2021年11月09日, Sputnik 日本
2021-11-09T03:42+0900
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小惑星は「潜在的に危険」と分類されており、330メートルの長さはほぼエッフェル塔（300メートル）に比類する。NASAのデータではこの小惑星の後、地球に接近する天体が出現するのは2112年で、その際はおよそ260万キロの距離まで地球に近づくとみられている。関連ニュース
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エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中

03:42 09.11.2021
© Depositphotos / Milangucciエッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中
エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中 - Sputnik 日本, 1920, 09.11.2021
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NASAの実験室のデータによれば、12月11日、小惑星4660 Nereusが地球からおよそ390万キロの距離まで接近して通過する。
小惑星は「潜在的に危険」と分類されており、330メートルの長さはほぼエッフェル塔（300メートル）に比類する。
NASAのデータではこの小惑星の後、地球に接近する天体が出現するのは2112年で、その際はおよそ260万キロの距離まで地球に近づくとみられている。
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