登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211109/9463554.html
エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中
エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中
NASAの実験室のデータによれば、12月11日、小惑星4660 Nereusが地球からおよそ390万キロの距離まで接近して通過する。 2021年11月09日, Sputnik 日本
2021-11-09T03:42+0900
2021-11-09T03:42+0900
2021-11-09T03:42+0900
it・科学
宇宙
nasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/08/8299286_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_12d37020ac0ccfbb2089ae5a4df63f3a.jpg
小惑星は「潜在的に危険」と分類されており、330メートルの長さはほぼエッフェル塔（300メートル）に比類する。NASAのデータではこの小惑星の後、地球に接近する天体が出現するのは2112年で、その際はおよそ260万キロの距離まで地球に近づくとみられている。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/08/8299286_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_837ff470ab25cf1b68de0b17be5bb87a.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
宇宙, nasa
エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中
NASAの実験室のデータによれば、12月11日、小惑星4660 Nereusが地球からおよそ390万キロの距離まで接近して通過する。
小惑星は「潜在的に危険」と分類されており、330メートルの長さはほぼエッフェル塔（300メートル）に比類する。
NASAのデータ
ではこの小惑星の後、地球に接近する天体が出現するのは2112年で、その際はおよそ260万キロの距離まで地球に近づくとみられている。