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エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中

エッフェル塔の大きさの小惑星が地球に接近中

NASAの実験室のデータによれば、12月11日、小惑星4660 Nereusが地球からおよそ390万キロの距離まで接近して通過する。 2021年11月09日, Sputnik 日本

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小惑星は「潜在的に危険」と分類されており、330メートルの長さはほぼエッフェル塔（300メートル）に比類する。NASAのデータではこの小惑星の後、地球に接近する天体が出現するのは2112年で、その際はおよそ260万キロの距離まで地球に近づくとみられている。関連ニュース

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