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ファーウェイ　CEOの次女の名前を商標登録
ファーウェイ　CEOの次女の名前を商標登録
中国通信機器最大手、華為技術（ファーウェイ）が出していた、創業者の任正非氏の次女の姚安娜（ヤオ・シーウェイ）氏に関連した複数の商標の登録申請が受理された。 2021年11月09日, Sputnik 日本
2021-11-09T04:50+0900
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サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、ヤオ・シーウェイ氏の名に関連した商標は中国語表記「姚安娜」と英語表記の2通りが登録されており、中にはヤオ氏のニックネームであるYAO ANNA、ANNABEL YAOの2つも含まれている。この商標は宝飾品、衣類、食品など20を超えるカテゴリーで登録されている。登録申請が行われたのは今年の1月。中国メディアの報道によれば任正非はこの事実が公になった後、会社を代表して娘の商標登録申請を謝罪したものの、一切の対応を行っていなかった。関連ニュース
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ファーウェイ　CEOの次女の名前を商標登録

04:50 09.11.2021
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ファーウェイ - Sputnik 日本, 1920, 09.11.2021
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中国通信機器最大手、華為技術（ファーウェイ）が出していた、創業者の任正非氏の次女の姚安娜（ヤオ・シーウェイ）氏に関連した複数の商標の登録申請が受理された。
サウスチャイナ・モーニング・ポストによると、ヤオ・シーウェイ氏の名に関連した商標は中国語表記「姚安娜」と英語表記の2通りが登録されており、中にはヤオ氏のニックネームであるYAO ANNA、ANNABEL YAOの2つも含まれている。
この商標は宝飾品、衣類、食品など20を超えるカテゴリーで登録されている。
登録申請が行われたのは今年の1月。中国メディアの報道によれば任正非はこの事実が公になった後、会社を代表して娘の商標登録申請を謝罪したものの、一切の対応を行っていなかった。
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