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日本　岸田文雄氏を第101代首相に選出
https://jp.sputniknews.com/20211110/101-9472636.html
日本　岸田文雄氏を第101代首相に選出
日本　岸田文雄氏を第101代首相に選出
日本の衆議院は10日、首相指名選挙で与党の岸田文雄・自民党総裁を第101代首相に選出した。衆院本会議での投票の様子は、ネット中継された。 2021年11月10日, Sputnik 日本
2021-11-10T15:20+0900
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日本　岸田文雄氏を第101代首相に選出

15:20 10.11.2021
© REUTERS / Du XiaoyiПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - Sputnik 日本, 1920, 10.11.2021
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日本の衆議院は10日、首相指名選挙で与党の岸田文雄・自民党総裁を第101代首相に選出した。衆院本会議での投票の様子は、ネット中継された。
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