登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211110/101-9472636.html
日本 岸田文雄氏を第101代首相に選出
日本 岸田文雄氏を第101代首相に選出
日本の衆議院は10日、首相指名選挙で与党の岸田文雄・自民党総裁を第101代首相に選出した。衆院本会議での投票の様子は、ネット中継された。 2021年11月10日, Sputnik 日本
2021-11-10T15:20+0900
2021-11-10T15:20+0900
2021-11-10T15:20+0900
政治
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/8761136_0:57:3073:1787_1920x0_80_0_0_0fbacf88be442decc996ce21c3b4db01.jpg
日本の衆議院は10日、首相指名選挙で与党の岸田文雄・自民党総裁を第101代首相に選出した。衆院本会議での投票の様子は、ネット中継された。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/8761136_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fcf6aba67b0b9607a8a571faec045f81.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, 国内
日本 岸田文雄氏を第101代首相に選出
追加情報は現在作成中
日本の衆議院は10日、首相指名選挙で与党の岸田文雄・自民党総裁を第101代首相に選出した。衆院本会議での投票の様子は、ネット中継された。