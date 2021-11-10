https://jp.sputniknews.com/20211110/14-9472388.html

日本 秋田県で鳥インフル確認 採卵鶏14万羽が殺処分

日本 秋田県で鳥インフル確認 採卵鶏14万羽が殺処分

日本の秋田県は10日、養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが確認されたと発表した。共同通信が伝えている。 2021年11月10日, Sputnik 日本

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鳥インフルエンザの検査で陽性反応が確認されたのは、秋田県横手市の養鶏場の鶏。このため、現地では採卵鶏14万3000羽の殺処分が行われている。日本での鳥インフルエンザ発生は、今季初。TBSニュースによると、松野官房長官が「今後、今回の地域以外での発生の恐れがある」と述べ、感染防止を呼びかけた。秋田魁新報によると、日本では、鳥インフルエンザの感染は11月から3月に発生しており、2020年には18県で感染が確認された。関連ニュース

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