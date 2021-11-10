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イスラエル空軍がシリアを空爆、シリア兵2名が負傷
イスラエル空軍がシリアを空爆、シリア兵2名が負傷
イスラエル空軍がシリア南部のホムス県に空爆を実施した。これによりシリア兵2名が負傷した。シリア各派和解調整センターで副所長を務めるヴァジム・クリチ少将がブリーフィングで明らかにした。 2021年11月10日, Sputnik 日本
2021-11-10T07:17+0900
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イスラエル空軍のF15戦闘機6機がレバノン北部からシリア領空に侵入し、ホムス県の軍事施設に向けて8発のミサイルを発射した。この空爆により、施設の一部が破壊されたほか、2名のシリア兵が負傷した。シリア軍は今回の空爆に対し、ロシア製の対空防御システム「ブーク」（ブナの木）と「パーンツィリ-S（鎧）」を運用し、発射されたミサイル8発のうち、6発の撃墜に成功した。関連ニュース
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シリア, イスラエル, 軍事

イスラエル空軍がシリアを空爆、シリア兵2名が負傷

07:17 10.11.2021
© 写真 : SANAシリアの首都ダマスカス
シリアの首都ダマスカス - Sputnik 日本, 1920, 10.11.2021
© 写真 : SANA
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イスラエル空軍がシリア南部のホムス県に空爆を実施した。これによりシリア兵2名が負傷した。シリア各派和解調整センターで副所長を務めるヴァジム・クリチ少将がブリーフィングで明らかにした。
イスラエル空軍のF15戦闘機6機がレバノン北部からシリア領空に侵入し、ホムス県の軍事施設に向けて8発のミサイルを発射した。
この空爆により、施設の一部が破壊されたほか、2名のシリア兵が負傷した。
シリア軍は今回の空爆に対し、ロシア製の対空防御システム「ブーク」（ブナの木）と「パーンツィリ-S（鎧）」を運用し、発射されたミサイル8発のうち、6発の撃墜に成功した。
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