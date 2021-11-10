登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211110/9473050.html
豪消防士カレンダー 2022年版が発売
豪消防士カレンダー 2022年版が発売
世界的な注目を集めるオーストラリアの消防士カレンダーが、来年も発売される。このプロジェクトは今年で28年目を迎え、昨年は100カ国以上で配布。また、フェイスブックで7億5000万以上のビューを記録した人気カレンダーだ。 2021年11月10日, Sputnik 日本
2021-11-10T18:34+0900
2021-11-10T18:34+0900
2021-11-10T18:34+0900
マルチメディア
写真
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/9473105_0:366:2049:1518_1920x0_80_0_0_929a756649a89257f0b462549d51ab7b.jpg
このカレンダーの売り上げは毎年さまざまな慈善団体に寄付されており、プロジェクト開始の1993年以来、これまでに320万ドル（約3億6200万円）を集めている。2022年のラインナップは、消防士が一人で写るクラシックバージョンから、猫、犬、馬、などとコラボした6種類。その一部を、スプートニクでご紹介。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/9473105_0:174:2049:1710_1920x0_80_0_0_01e4cdebbdd7a62bfd0bf6ec841631e3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, マルチメディア, 写真
豪消防士カレンダー 2022年版が発売
世界的な注目を集めるオーストラリアの消防士カレンダーが、来年も発売される。このプロジェクトは今年で28年目を迎え、昨年は100カ国以上で配布。また、フェイスブックで7億5000万以上のビューを記録した人気カレンダーだ。
このカレンダーの売り上げは毎年さまざまな慈善団体に寄付されており、プロジェクト開始の1993年以来、これまでに320万ドル（約3億6200万円）を集めている。
2022年のラインナップは、消防士が一人で写るクラシックバージョンから、猫、犬、馬、などとコラボした6種類。その一部を、スプートニクでご紹介。
「オーストラリア消防士カレンダー」動物コラボバージョン
「オーストラリア消防士カレンダー」動物コラボバージョン
「オーストラリア消防士カレンダー」動物コラボバージョン
「オーストラリア消防士カレンダー」動物コラボバージョン
「オーストラリア消防士カレンダー」クラシックバージョン
「オーストラリア消防士カレンダー」動物コラボバージョン