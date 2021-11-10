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豪消防士カレンダー 2022年版が発売

豪消防士カレンダー 2022年版が発売

世界的な注目を集めるオーストラリアの消防士カレンダーが、来年も発売される。このプロジェクトは今年で28年目を迎え、昨年は100カ国以上で配布。また、フェイスブックで7億5000万以上のビューを記録した人気カレンダーだ。 2021年11月10日, Sputnik 日本

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このカレンダーの売り上げは毎年さまざまな慈善団体に寄付されており、プロジェクト開始の1993年以来、これまでに320万ドル（約3億6200万円）を集めている。2022年のラインナップは、消防士が一人で写るクラシックバージョンから、猫、犬、馬、などとコラボした6種類。その一部を、スプートニクでご紹介。

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