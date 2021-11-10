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日本 林芳正・元防衛相が新外相に
日本 林芳正・元防衛相が新外相に
岸田文雄首相は、内閣の新外務大臣に林芳正・元防衛大臣を指名した。松野博一官房長官が10日の記者会見で、新内閣の閣僚人事について発表した。 2021年11月10日, Sputnik 日本
2021-11-10T16:54+0900
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日本 林芳正・元防衛相が新外相に
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岸田文雄首相は、内閣の新外務大臣に林芳正・元防衛大臣を指名した。松野博一官房長官が10日の記者会見で、新内閣の閣僚人事について発表した。