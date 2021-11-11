登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211111/9478949.html
立民、西村氏が代表選出馬を検討 「女性候補も必要」
立民、西村氏が代表選出馬を検討 「女性候補も必要」
... 2021年11月11日, Sputnik 日本
2021-11-11T07:48+0900
2021-11-11T07:48+0900
2021-11-11T07:48+0900
国内
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/9478949.jpg?1636584482
西村氏は１０日の衆院本会議後、「活気のある代表選になることが大事だ」と強調した。自身が所属する菅直人元首相グループの会合で、女性議員の出馬を促す声が上がったのを踏まえた。(c)KYODONEWS
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内
立民、西村氏が代表選出馬を検討 「女性候補も必要」
立憲民主党の西村智奈美元厚生労働副大臣（５４）は１０日、枝野幸男代表（５７）の辞意表明に伴う代表選への立候補を検討する意向を示した。「立民はジェンダー平等や女性の政治参画に取り組んでおり、女性候補者も必要だ」と国会内で記者団に述べた。小川淳也元総務政務官（５０）や大串博志役員室長（５６）も出馬に意欲を示しているが、女性は初めて。玄葉光一郎元外相（５７）は立候補を見送る考えを示した。
西村氏は１０日の衆院本会議後、「活気のある代表選になることが大事だ」と強調した。自身が所属する菅直人元首相グループの会合で、女性議員の出馬を促す声が上がったのを踏まえた。