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立民、西村氏が代表選出馬を検討　「女性候補も必要」
立民、西村氏が代表選出馬を検討　「女性候補も必要」
... 2021年11月11日, Sputnik 日本
2021-11-11T07:48+0900
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西村氏は１０日の衆院本会議後、「活気のある代表選になることが大事だ」と強調した。自身が所属する菅直人元首相グループの会合で、女性議員の出馬を促す声が上がったのを踏まえた。(c)KYODONEWS
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立民、西村氏が代表選出馬を検討　「女性候補も必要」

07:48 11.11.2021
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立憲民主党の西村智奈美元厚生労働副大臣（５４）は１０日、枝野幸男代表（５７）の辞意表明に伴う代表選への立候補を検討する意向を示した。「立民はジェンダー平等や女性の政治参画に取り組んでおり、女性候補者も必要だ」と国会内で記者団に述べた。小川淳也元総務政務官（５０）や大串博志役員室長（５６）も出馬に意欲を示しているが、女性は初めて。玄葉光一郎元外相（５７）は立候補を見送る考えを示した。
西村氏は１０日の衆院本会議後、「活気のある代表選になることが大事だ」と強調した。自身が所属する菅直人元首相グループの会合で、女性議員の出馬を促す声が上がったのを踏まえた。
(c)KYODONEWS
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