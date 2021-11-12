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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20211112/3-9486235.html
ロシア 母親からコロナに感染した新生児、生後3日目に死亡
ロシア 母親からコロナに感染した新生児、生後3日目に死亡
ロシアのウラジーミル州で新生児が新型コロナウイルスに感染し、生後3日目に死亡した。通信社URA.RUが11日、Telegramチャンネルで伝えた。 2021年11月12日, Sputnik 日本
2021-11-12T02:35+0900
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新型コロナウイルス
社会
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ロシアのムラシコ保健相は10月末、ウラジーミル州で新生児が新型コロナウイルスに感染したと発表していた。同氏によると、新生児は母親からコロナに感染して重症化し、人工呼吸器が必要な状態になった。URA.RUは、医師らが懸命に治療にあたったが、新生児は死亡したと報じている。ロシアでは現在、妊娠を計画中の人や、妊娠中及び授乳中の女性に対して新型コロナウイルスワクチンの接種が推奨されている。なお11月初旬、ベトナムで乳児18人に誤って新型コロナワクチンが接種されたと報じられた。関連ニュース
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ロシア 母親からコロナに感染した新生児、生後3日目に死亡
ロシアのウラジーミル州で新生児が新型コロナウイルスに感染し、生後3日目に死亡した。通信社URA.RUが11日、Telegramチャンネルで伝えた。
ロシアのムラシコ保健相は10月末、ウラジーミル州で新生児が新型コロナウイルスに感染したと発表していた。同氏によると、新生児は母親からコロナに感染して重症化し、人工呼吸器が必要な状態になった。URA.RUは、医師らが懸命に治療にあたったが、新生児は死亡したと報じている。
ロシアでは現在、妊娠を計画中の人や、妊娠中及び授乳中の女性に対して新型コロナウイルスワクチンの接種が推奨されている。
なお11月初旬、ベトナムで乳児18人に誤って新型コロナワクチンが接種
されたと報じられた。