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羽生選手 - Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
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チャレンジャーシリーズ・オーストリア杯　ロシアのトゥクタミシェワとコリヤダ欠場　医学的な理由で
チャレンジャーシリーズ・オーストリア杯　ロシアのトゥクタミシェワとコリヤダ欠場　医学的な理由で
オーストリアのグラーツで開催されるフィギュアスケートの大会チャレンジャーシリーズ・オーストリア杯に、ロシアのエリザベータ・トゥクタミシェワとミハイル・コリヤダは出場しない。国際スケート連盟（ISU）のサイトに掲載されている参加者リストから、両選手の名前が消えた。 2021年11月12日, Sputnik 日本
2021-11-12T03:01+0900
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ロシアメディアの報道によると、トゥクタミシェワとコリヤダは医学的な理由で欠場する。今シーズン、両選手はフィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズの1つの大会に出場した。トゥクタミシェワはカナダ大会で2位、コリヤダはイタリア大会で2位だった。グラーツで11月12日から14日に開催されるオーストリア杯には、ロシアからアイスダンスのディアナ・デイヴィス／グレブ・スモルキン組とエカテリーナ・ミロノワ／エフゲニー・ウステンコ組が出場する。
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チャレンジャーシリーズ・オーストリア杯　ロシアのトゥクタミシェワとコリヤダ欠場　医学的な理由で

03:01 12.11.2021
© Sputnik / Alexander Vilf / フォトバンクに移行トゥクタミシェワ選手
トゥクタミシェワ選手 - Sputnik 日本, 1920, 12.11.2021
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オーストリアのグラーツで開催されるフィギュアスケートの大会チャレンジャーシリーズ・オーストリア杯に、ロシアのエリザベータ・トゥクタミシェワとミハイル・コリヤダは出場しない。国際スケート連盟（ISU）のサイトに掲載されている参加者リストから、両選手の名前が消えた。
ロシアメディアの報道によると、トゥクタミシェワとコリヤダは医学的な理由で欠場する。
今シーズン、両選手はフィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズの1つの大会に出場した。トゥクタミシェワはカナダ大会で2位、コリヤダはイタリア大会で2位だった。
グラーツで11月12日から14日に開催されるオーストリア杯には、ロシアからアイスダンスのディアナ・デイヴィス／グレブ・スモルキン組とエカテリーナ・ミロノワ／エフゲニー・ウステンコ組が出場する。
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