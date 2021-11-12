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１０万円給付「適切」は１９％　共同通信調査、内閣支持６０％
１０万円給付「適切」は１９％　共同通信調査、内閣支持６０％
... 2021年11月12日, Sputnik 日本
2021-11-12T07:54+0900
2021-11-12T08:04+0900
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内閣支持率は６０・５％で、今月１、２両日の前回調査に比べ２・４ポイント増加した。観光支援事業「Ｇｏ　Ｔｏ　トラベル」の再開については賛成が５１・１％、反対が４５・１％と割れた。有効回答数は固定５２０人、携帯５２０人。(c)KYODONEWS
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１０万円給付「適切」は１９％　共同通信調査、内閣支持６０％

07:54 12.11.2021 (更新: 08:04 12.11.2021)
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共同通信社が第２次岸田内閣の発足を受け１０、１１両日実施した全国緊急電話世論調査で、新型コロナウイルス経済対策として１８歳以下へ１０万円相当を給付する政府方針について「適切だ」と答えた人は１９・３％にとどまった。「一律給付すべきだ」は２４・０％、「年収９６０万円の所得制限の引き下げ」が３４・７％、「給付すべきでない」は１９・８％だった。
内閣支持率は６０・５％で、今月１、２両日の前回調査に比べ２・４ポイント増加した。
観光支援事業「Ｇｏ　Ｔｏ　トラベル」の再開については賛成が５１・１％、反対が４５・１％と割れた。
有効回答数は固定５２０人、携帯５２０人。
(c)KYODONEWS
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