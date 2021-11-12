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１０万円給付「適切」は１９％ 共同通信調査、内閣支持６０％

１０万円給付「適切」は１９％ 共同通信調査、内閣支持６０％

... 2021年11月12日, Sputnik 日本

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内閣支持率は６０・５％で、今月１、２両日の前回調査に比べ２・４ポイント増加した。観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の再開については賛成が５１・１％、反対が４５・１％と割れた。有効回答数は固定５２０人、携帯５２０人。(c)KYODONEWS

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