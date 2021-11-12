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今週のベストショット 11月6日―11月12日
今週のベストショット 11月6日―11月12日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2021年11月12日, Sputnik 日本
2021-11-12T18:38+0900
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今週のベストショット 11月6日―11月12日
18:38 12.11.2021 (更新: 19:00 12.11.2021)
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Amy Harris / Invision
音楽祭「アストロワード・フェスティバル（Astroworld Festival）」に登場した主催者のトラヴィス・スコット氏（5日、米テキサス州ヒューストン）
音楽祭「アストロワード・フェスティバル（Astroworld Festival）」に登場した主催者のトラヴィス・スコット氏（5日、米テキサス州ヒューストン）
気候対策を求めるデモで、コアラの山車を担ぐ活動家ら（6日、オーストラリア・メルボルン）
© AFP 2021 / Ina Fassbender
ケルン大聖堂でカーニバルシーズンの始まりをビール缶で祝う修道女ら（11日、ドイツ・ケルン）
ケルン大聖堂でカーニバルシーズンの始まりをビール缶で祝う修道女ら（11日、ドイツ・ケルン）
歌手マリリア・メンドンサさんを乗せて墜落した小型飛行機（6日、ブラジル・ミナスジェライス州）
© AFP 2021 / Remi Ouvrard
高度3637メートルで熱気球の上に立つレミ・ウブラールさん（10日、フランス・シャテルロー上空）
高度3637メートルで熱気球の上に立つレミ・ウブラールさん（10日、フランス・シャテルロー上空）
© AFP 2021 / Manjunath Kiran
毎年恒例の祭りで牛糞を投げ合う男性ら（6日、インド・グンマタプラ村）
毎年恒例の祭りで牛糞を投げ合う男性ら（6日、インド・グンマタプラ村）
国連気候変動サミット「COP26」で、膝まで水に浸かってスピーチをするツバルのサイモン・コフェ外務大臣（5日、ツバル・フナフティ島）
© Sputnik / Viktor Tolochko / フォトバンクに移行
ベラルーシとポーランドの国境にキャンプを張る移民ら
ベラルーシとポーランドの国境にキャンプを張る移民ら
売春宿に設置されたワクチン接種センターの前に立つ女性（8日、オーストリア・ウィーン）
© AFP 2021 / Nikolay Doychinov
病院の集中治療室で、新型コロナ患者のベッドの隣で休憩する医療従事者（9日、ブルガリア・ソフィア）
病院の集中治療室で、新型コロナ患者のベッドの隣で休憩する医療従事者（9日、ブルガリア・ソフィア）
© AFP 2021 / Valery Hache
海岸遊歩道「プロムナード・デ・ザングレ（英国人の遊歩道）」に座る女性（10日、フランス・ニース）
海岸遊歩道「プロムナード・デ・ザングレ（英国人の遊歩道）」に座る女性（10日、フランス・ニース）
国連気候変動サミット「COP26」が開かれる中、デモを行うエクスティンクション・レベリオン（Extinction Rebellion）の活動家（8日、英スコットランド・グラスゴー）
ビーチで魚を運ぶ男性（5日、ソマリア・モガディシュ）
サンタクロースの衣装を着てティベリアス湖を渡る男性（10日、イスラエル・北部地区）