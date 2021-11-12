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今週のベストショット　11月6日―11月12日
今週のベストショット　11月6日―11月12日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2021年11月12日, Sputnik 日本
2021-11-12T18:38+0900
2021-11-12T19:00+0900
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今週のベストショット　11月6日―11月12日

18:38 12.11.2021 (更新: 19:00 12.11.2021)
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Amy Harris / Invision

音楽祭「アストロワード・フェスティバル（Astroworld Festival）」に登場した主催者のトラヴィス・スコット氏（5日、米テキサス州ヒューストン）

音楽祭「アストロワード・フェスティバル（Astroworld Festival）」に登場した主催者のトラヴィス・スコット氏（5日、米テキサス州ヒューストン） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Amy Harris / Invision

音楽祭「アストロワード・フェスティバル（Astroworld Festival）」に登場した主催者のトラヴィス・スコット氏（5日、米テキサス州ヒューストン）

© REUTERS / Courtesy of Extinction Rebellion Australia

気候対策を求めるデモで、コアラの山車を担ぐ活動家ら（6日、オーストラリア・メルボルン）

気候対策を求めるデモで、コアラの山車を担ぐ活動家ら（6日、オーストラリア・メルボルン） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Courtesy of Extinction Rebellion Australia

気候対策を求めるデモで、コアラの山車を担ぐ活動家ら（6日、オーストラリア・メルボルン）

© AFP 2021 / Ina Fassbender

ケルン大聖堂でカーニバルシーズンの始まりをビール缶で祝う修道女ら（11日、ドイツ・ケルン）

ケルン大聖堂でカーニバルシーズンの始まりをビール缶で祝う修道女ら（11日、ドイツ・ケルン） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Ina Fassbender

ケルン大聖堂でカーニバルシーズンの始まりをビール缶で祝う修道女ら（11日、ドイツ・ケルン）

© REUTERS / Washington Alves

歌手マリリア・メンドンサさんを乗せて墜落した小型飛行機（6日、ブラジル・ミナスジェライス州）

歌手マリリア・メンドンサさんを乗せて墜落した小型飛行機（6日、ブラジル・ミナスジェライス州） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Washington Alves

歌手マリリア・メンドンサさんを乗せて墜落した小型飛行機（6日、ブラジル・ミナスジェライス州）

© AFP 2021 / Remi Ouvrard

高度3637メートルで熱気球の上に立つレミ・ウブラールさん（10日、フランス・シャテルロー上空）

高度3637メートルで熱気球の上に立つレミ・ウブラールさん（10日、フランス・シャテルロー上空） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Remi Ouvrard

高度3637メートルで熱気球の上に立つレミ・ウブラールさん（10日、フランス・シャテルロー上空）

© AFP 2021 / Manjunath Kiran

毎年恒例の祭りで牛糞を投げ合う男性ら（6日、インド・グンマタプラ村）

毎年恒例の祭りで牛糞を投げ合う男性ら（6日、インド・グンマタプラ村） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Manjunath Kiran

毎年恒例の祭りで牛糞を投げ合う男性ら（6日、インド・グンマタプラ村）

© REUTERS / Tuvalu's Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs / Social Media

国連気候変動サミット「COP26」で、膝まで水に浸かってスピーチをするツバルのサイモン・コフェ外務大臣（5日、ツバル・フナフティ島）

国連気候変動サミット「COP26」で、膝まで水に浸かってスピーチをするツバルのサイモン・コフェ外務大臣（5日、ツバル・フナフティ島） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Tuvalu's Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs / Social Media

国連気候変動サミット「COP26」で、膝まで水に浸かってスピーチをするツバルのサイモン・コフェ外務大臣（5日、ツバル・フナフティ島）

© Sputnik / Viktor Tolochko / フォトバンクに移行

ベラルーシとポーランドの国境にキャンプを張る移民ら

ベラルーシとポーランドの国境にキャンプを張る移民ら - Sputnik 日本
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© Sputnik / Viktor Tolochko
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ベラルーシとポーランドの国境にキャンプを張る移民ら

© REUTERS / Leonhard Foeger

売春宿に設置されたワクチン接種センターの前に立つ女性（8日、オーストリア・ウィーン）

売春宿に設置されたワクチン接種センターの前に立つ女性（8日、オーストリア・ウィーン） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Leonhard Foeger

売春宿に設置されたワクチン接種センターの前に立つ女性（8日、オーストリア・ウィーン）

© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

病院の集中治療室で、新型コロナ患者のベッドの隣で休憩する医療従事者（9日、ブルガリア・ソフィア）

病院の集中治療室で、新型コロナ患者のベッドの隣で休憩する医療従事者（9日、ブルガリア・ソフィア） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

病院の集中治療室で、新型コロナ患者のベッドの隣で休憩する医療従事者（9日、ブルガリア・ソフィア）

© AFP 2021 / Valery Hache

海岸遊歩道「プロムナード・デ・ザングレ（英国人の遊歩道）」に座る女性（10日、フランス・ニース）

海岸遊歩道「プロムナード・デ・ザングレ（英国人の遊歩道）」に座る女性（10日、フランス・ニース） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Valery Hache

海岸遊歩道「プロムナード・デ・ザングレ（英国人の遊歩道）」に座る女性（10日、フランス・ニース）

© REUTERS / Hannah McKay

国連気候変動サミット「COP26」が開かれる中、デモを行うエクスティンクション・レベリオン（Extinction Rebellion）の活動家（8日、英スコットランド・グラスゴー）

国連気候変動サミット「COP26」が開かれる中、デモを行うエクスティンクション・レベリオン（Extinction Rebellion）の活動家（8日、英スコットランド・グラスゴー） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Hannah McKay

国連気候変動サミット「COP26」が開かれる中、デモを行うエクスティンクション・レベリオン（Extinction Rebellion）の活動家（8日、英スコットランド・グラスゴー）

© REUTERS / Feisal Omar

ビーチで魚を運ぶ男性（5日、ソマリア・モガディシュ）

ビーチで魚を運ぶ男性（5日、ソマリア・モガディシュ） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Feisal Omar

ビーチで魚を運ぶ男性（5日、ソマリア・モガディシュ）

© REUTERS / Ronen Zvulun

サンタクロースの衣装を着てティベリアス湖を渡る男性（10日、イスラエル・北部地区）

サンタクロースの衣装を着てティベリアス湖を渡る男性（10日、イスラエル・北部地区） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Ronen Zvulun

サンタクロースの衣装を着てティベリアス湖を渡る男性（10日、イスラエル・北部地区）

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