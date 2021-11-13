https://jp.sputniknews.com/20211113/nhk3-9526097.html

フィギュアNHK杯 ロシアがワンツーフィニッシュ 日本の三浦／木原は3位

フィギュアNHK杯 ロシアがワンツーフィニッシュ 日本の三浦／木原は3位

フィギュアスケートグランプリシリーズ・第4戦の日本大会（NHK杯）で13日、ペアのフリースケーティングが行われ、ロシアのアナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフが優勝した。 2021年11月13日, Sputnik 日本

2021-11-13T14:44+0900

2021-11-13T14:44+0900

2021-11-13T14:44+0900

フィギュア特集

ロシア

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0c/06/7996473_0:64:3077:1795_1920x0_80_0_0_95b10a613b27d6aa4cdc0a7d168596cc.jpg

ショートプログラムを終えて首位に立ったミシナ／ガリアモフは、フリーで148.88点を獲得し、総合得点は227.28点となった。2位は、ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジーミル・モロゾフ。総合得点は213.27点だった。3位は、日本の三浦瑠来／木原龍一（総合得点209.42点）。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ロシア