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フィギュアNHK杯　ロシアがワンツーフィニッシュ　日本の三浦／木原は3位
フィギュアNHK杯　ロシアがワンツーフィニッシュ　日本の三浦／木原は3位
フィギュアスケートグランプリシリーズ・第4戦の日本大会（NHK杯）で13日、ペアのフリースケーティングが行われ、ロシアのアナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフが優勝した。 2021年11月13日, Sputnik 日本
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ショートプログラムを終えて首位に立ったミシナ／ガリアモフは、フリーで148.88点を獲得し、総合得点は227.28点となった。2位は、ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジーミル・モロゾフ。総合得点は213.27点だった。3位は、日本の三浦瑠来／木原龍一（総合得点209.42点）。関連ニュース
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フィギュアNHK杯　ロシアがワンツーフィニッシュ　日本の三浦／木原は3位

14:44 13.11.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya / フォトバンクに移行アナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフ
アナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフ - Sputnik 日本, 1920, 13.11.2021
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フィギュアスケートグランプリシリーズ・第4戦の日本大会（NHK杯）で13日、ペアのフリースケーティングが行われ、ロシアのアナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフが優勝した。
ショートプログラムを終えて首位に立ったミシナ／ガリアモフは、フリーで148.88点を獲得し、総合得点は227.28点となった。
2位は、ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジーミル・モロゾフ。総合得点は213.27点だった。
3位は、日本の三浦瑠来／木原龍一（総合得点209.42点）。
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