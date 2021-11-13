登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211113/nhk3-9526097.html
フィギュアNHK杯 ロシアがワンツーフィニッシュ 日本の三浦／木原は3位
フィギュアNHK杯 ロシアがワンツーフィニッシュ 日本の三浦／木原は3位
フィギュアスケートグランプリシリーズ・第4戦の日本大会（NHK杯）で13日、ペアのフリースケーティングが行われ、ロシアのアナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフが優勝した。 2021年11月13日, Sputnik 日本
2021-11-13T14:44+0900
2021-11-13T14:44+0900
2021-11-13T14:44+0900
フィギュア特集
ロシア
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0c/06/7996473_0:64:3077:1795_1920x0_80_0_0_95b10a613b27d6aa4cdc0a7d168596cc.jpg
ショートプログラムを終えて首位に立ったミシナ／ガリアモフは、フリーで148.88点を獲得し、総合得点は227.28点となった。2位は、ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジーミル・モロゾフ。総合得点は213.27点だった。3位は、日本の三浦瑠来／木原龍一（総合得点209.42点）。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0c/06/7996473_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0e8a4819d0b89a2ce5bcc132dcf53820.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ロシア
フィギュアNHK杯 ロシアがワンツーフィニッシュ 日本の三浦／木原は3位
フィギュアスケートグランプリシリーズ・第4戦の日本大会（NHK杯）で13日、ペアのフリースケーティングが行われ、ロシアのアナスタシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフが優勝した。
ショートプログラムを終えて首位に立ったミシナ／ガリアモフは、フリーで148.88点を獲得し、総合得点は227.28点となった。
2位は、ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジーミル・モロゾフ。総合得点は213.27点だった。
3位は、日本の三浦瑠来／木原龍一（総合得点209.42点）。