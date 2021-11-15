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米国の動物園でユキヒョウ死ぬ　新型コロナ感染による合併症で
米国の動物園でユキヒョウ死ぬ　新型コロナ感染による合併症で
米ネブラスカ州のリンカーン子ども動物園（Lincoln Children's Zoo）で、ユキヒョウ3頭が新型コロナウイルス感染による合併症で死亡した。 2021年11月15日, Sputnik 日本
2021-11-15T04:00+0900
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動物園はフェイスブックに「リンカーン子ども動物園のユキヒョウ3頭が、新型コロナウイルスの合併症で死亡した」と投稿した。同動物園では、スマトラトラ2頭も新型コロナウイルスに感染したが、2頭は快復に向かっているという。物園は、新型コロナ対策を遵守しながら営業を続けている。9月、米北東部の動物園で、動物の新型コロナワクチン接種が開始された。関連ニュース
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米国, 動物

米国の動物園でユキヒョウ死ぬ　新型コロナ感染による合併症で

04:00 15.11.2021
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米ネブラスカ州のリンカーン子ども動物園（Lincoln Children's Zoo）で、ユキヒョウ3頭が新型コロナウイルス感染による合併症で死亡した。
動物園はフェイスブックに「リンカーン子ども動物園のユキヒョウ3頭が、新型コロナウイルスの合併症で死亡した」と投稿した。
同動物園では、スマトラトラ2頭も新型コロナウイルスに感染したが、2頭は快復に向かっているという。
物園は、新型コロナ対策を遵守しながら営業を続けている。
9月、米北東部の動物園で、動物の新型コロナワクチン接種が開始された。
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