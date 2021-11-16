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米国、ベラルーシへの制裁を準備＝米国務省 EUに続き

米国、ベラルーシへの制裁を準備＝米国務省 EUに続き

米政府は、ベラルーシとポーランドの国境での移民危機を受け、ベラルーシに対する新たな制裁措置を準備している。米国務省のネッド・プライス報道官が明らかにした。 2021年11月16日, Sputnik 日本

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米国

制裁

ベラルーシ国境の移民危機

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プライス氏は、定例会見で「我々は欧州連合（EU）、パートナー国、同盟国と連携し、民主主義、人権、国際規範への侵害が続いていることについて、アレクサンドル・ルカシェンコ大統領政権に責任を負わせる制裁措置を準備している」と語った。また、プライス氏は、ベラルーシ政府に関する今後の措置について、米国は欧州の同盟国と緊密に連携し続けることを強調した。なお、EU各国は15日、ベラルーシに対する制裁措置を拡大することで合意した。関連ニュース

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ベラルーシ通過の中東移民 どこから来て、どこへ行く Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты 2021-11-16T09:01+0900 true PT1M13S

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