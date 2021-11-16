登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211116/9541533.html
米国、ベラルーシへの制裁を準備＝米国務省　EUに続き
米国、ベラルーシへの制裁を準備＝米国務省　EUに続き
米政府は、ベラルーシとポーランドの国境での移民危機を受け、ベラルーシに対する新たな制裁措置を準備している。米国務省のネッド・プライス報道官が明らかにした。 2021年11月16日, Sputnik 日本
2021-11-16T09:01+0900
2021-11-16T09:01+0900
米国
制裁
ベラルーシ国境の移民危機
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/17/8338315_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_9ea1ac64018063cfad98d1aa99f6b460.jpg
プライス氏は、定例会見で「我々は欧州連合（EU）、パートナー国、同盟国と連携し、民主主義、人権、国際規範への侵害が続いていることについて、アレクサンドル・ルカシェンコ大統領政権に責任を負わせる制裁措置を準備している」と語った。また、プライス氏は、ベラルーシ政府に関する今後の措置について、米国は欧州の同盟国と緊密に連携し続けることを強調した。なお、EU各国は15日、ベラルーシに対する制裁措置を拡大することで合意した。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20211115/9536087.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ベラルーシ通過の中東移民　どこから来て、どこへ行く
Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты
2021-11-16T09:01+0900
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/04/17/8338315_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26fb9386acc871dd3233d466b4807035.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
米国, 制裁, ベラルーシ国境の移民危機

米国、ベラルーシへの制裁を準備＝米国務省　EUに続き

2021年11月16日, 09:01
© REUTERS / POOLネッド・プライス報道官
ネッド・プライス報道官 - Sputnik 日本, 1920, 16.11.2021
© REUTERS / POOL
フォローする
米政府は、ベラルーシとポーランドの国境での移民危機を受け、ベラルーシに対する新たな制裁措置を準備している。米国務省のネッド・プライス報道官が明らかにした。
プライス氏は、定例会見で「我々は欧州連合（EU）、パートナー国、同盟国と連携し、民主主義、人権、国際規範への侵害が続いていることについて、アレクサンドル・ルカシェンコ大統領政権に責任を負わせる制裁措置を準備している」と語った。
ベラルーシ国境の移民 - Sputnik 日本, 1920, 15.11.2021
イラク、ベラルーシ国境の移民に向けた初の帰国便を計画
昨日, 09:38
また、プライス氏は、ベラルーシ政府に関する今後の措置について、米国は欧州の同盟国と緊密に連携し続けることを強調した。
なお、EU各国は15日、ベラルーシに対する制裁措置を拡大することで合意した。
© Sputnik
関連ニュース
ベラルーシとポーランド国境のフェンス付近の難民　ポーランドへ移送
移民危機　ベラルーシ当局、EUと対話する用意ある
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
10:04移民危機　プーチン大統領とマクロン仏大統領、緊張緩和の必要性について一致
09:01米国、ベラルーシへの制裁を準備＝米国務省　EUに続き
08:12米コロラド州　高校付近で何者かが発砲、14〜17歳の5人が負傷
07:36ベトナムと日本で首脳会談へ　今月下旬、国内でも対面外交始動
06:47ファーウェイ　米国の制裁回避を目的にスマホを別ブランドで販売開始か　ブルームバーグ
05:34アジア杯出場を賭けたサッカー女子代表戦　負けたヨルダンが敵イランのキーパーが本当に女性か調査依頼
04:16IBM　従来のスパコンをしのぐ量子コンピュータ製造に成功
03:00ワクチンの必要性を説く女帝エカテリーナ2世の書簡　ロンドンでオークションへ
01:57英リバプール　タクシー運転手が自爆テロ犯を車内にロック　産婦人科の爆破を未然に防止
00:46中国女子テニス選手　前副首相からの性行為強要を告発　WTAが調査を要望
00:19フットボールの試合にリス乱入　会場は大盛り上がり
昨日日本　ブースター接種までの間隔を6カ月に短縮
昨日新居に慣れず...　二重窓にネコ挟まる
昨日マクロン大統領が仏国旗の色を変更
昨日フランスが地球救済のため原子炉を建設
昨日北朝鮮、中国との貿易再開のために鉄道輸送用の施設建設？衛星画像
昨日ドバイで航空ショー開幕　ロシア空軍アクロバット飛行チームも参加
昨日JR福島駅で高齢女性が男に刃物で刺される
昨日日米、鉄鋼・アルミ追加関税などについて協議
昨日生命の痕跡を求め土星の衛星タイタンにドローン発進へ