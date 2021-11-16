https://jp.sputniknews.com/20211116/9545731.html

日本 原油価格高騰で元売り会社に補助金へ

日本 原油価格高騰で元売り会社に補助金へ

日本政府は、原油価格の高騰を受け、レギュラーガソリンの価格が一定の水準を超えた場合、石油元売り会社に補助金を出す方針を固めた。NHKが報じた。 2021年11月16日, Sputnik 日本

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NHKによると、日本政府は1リットルあたり5円を上限に補助金を出す方針で、レギュラーガソリンの小売価格の全国平均が1リットルあたり170円を超えた場合を想定している。NHKは「これによって石油元売り会社が原油価格が上昇した分を卸価格に転嫁するのを抑え、ガソリンスタンドなどでの小売価格の上昇に歯止めをかけるねらい」と報じている。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20211116/9543040.html

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