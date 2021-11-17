登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211117/m5-9550581.html
中国東部沿岸でM5の地震
中国東部沿岸でM5の地震
17日、中国東部江蘇省の塩城市海域でM5.0の地震が発生した。中国地震局が発表した。 2021年11月17日, Sputnik 日本
2021-11-17T15:32+0900
2021-11-17T15:48+0900
地震
中国
事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/586/25/5862574_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5cc483164e8c58a5f0889087c61a8e3d.jpg
発表によれば、地震は現地時間13時54分（日本時間14時54分）に発生、震源の深さは17キロ。同市での負傷者および建物の倒壊に関する情報は現在のところ確認されていない。塩城市の人口は670万人を超える。関連ニュース
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/586/25/5862574_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b539e4026abb5494edb2d3638ae44c9c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
地震, 中国, 事件

中国東部沿岸でM5の地震

2021年11月17日, 15:32 (更新: 2021年11月17日, 15:48)
© Depositphotos / Destinacigdem地震
地震 - Sputnik 日本, 1920, 17.11.2021
© Depositphotos / Destinacigdem
フォローする
17日、中国東部江蘇省の塩城市海域でM5.0の地震が発生した。中国地震局が発表した。
発表によれば、地震は現地時間13時54分（日本時間14時54分）に発生、震源の深さは17キロ。
同市での負傷者および建物の倒壊に関する情報は現在のところ確認されていない。塩城市の人口は670万人を超える。
関連ニュース
ロシアから木材密輸の中国人に懲役7年
米中首脳会談で中国が明言　香港問題への干渉は受け付けない
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
15:32中国東部沿岸でM5の地震
15:24ラオスが国内での暗号通貨の利用を承認
14:53羽生結弦選手、ロシア杯欠場
14:35JR東日本　新幹線で自動運転試験
13:43ベルギー首相、新型コロナのワクチン義務化は良い考えとは言えない
13:20ニューデリー　大気汚染から学校閉鎖とロックダウン準備
12:48日本　貿易収支、3ヶ月連続で赤字
12:14米中首脳会談、問題解決にならない＝米社会評論家
11:39兵庫で鳥インフル検出　約15万5千羽を殺処分　今季3例目
10:51ウガンダの首都で連続爆発、ダーイシュ（IS）が犯行声明
10:02米国と中国は今後多くの問題について連携する＝バイデン氏
09:17米が停戦呼びかけ、アルメニア・アゼルバイジャン戦闘再燃で
08:33ファイザー、新型コロナ飲み薬の緊急使用許可を米FDAに申請
07:52首相、人権侵害法見送りへ　対中外交に選択の余地
07:10モスクワ旧工業地帯のうらぶれた港、美しく生まれ変われる？日本のデザインに大きな期待
06:00米国　インフラ法承認　暗号通貨取引は複雑化
05:06米国　北京五輪に外交ボイコット宣言の方針固める
04:05治療せずにHIV完治　世界で2番目の症例　アルゼンチン女性
03:02米中首脳会談で中国が明言　香港問題への干渉は受け付けない
02:03「ベラルーシ」移民が国境襲撃に子どもを利用　ポーランド国防省