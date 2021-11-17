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https://jp.sputniknews.com/20211117/m5-9550581.html
中国東部沿岸でM5の地震
中国東部沿岸でM5の地震
17日、中国東部江蘇省の塩城市海域でM5.0の地震が発生した。中国地震局が発表した。 2021年11月17日, Sputnik 日本
2021-11-17T15:32+0900
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2021-11-17T15:48+0900
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発表によれば、地震は現地時間13時54分（日本時間14時54分）に発生、震源の深さは17キロ。同市での負傷者および建物の倒壊に関する情報は現在のところ確認されていない。塩城市の人口は670万人を超える。関連ニュース
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中国東部沿岸でM5の地震
2021年11月17日, 15:32 (更新: 2021年11月17日, 15:48)
17日、中国東部江蘇省の塩城市海域でM5.0の地震が発生した。中国地震局が発表した。
発表によれば
、地震は現地時間13時54分（日本時間14時54分）に発生、震源の深さは17キロ。
同市での負傷者および建物の倒壊に関する情報は現在のところ確認されていない。塩城市の人口は670万人を超える。