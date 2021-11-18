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日本政府　経済対策の財政支出が約55兆円　19日に閣議決定へ
日本政府　経済対策の財政支出が約55兆円　19日に閣議決定へ
日本政府が19日に閣議決定する経済対策の財政支出の規模が、約55兆円になったことが分かった。18日、NHKが伝えた。 2021年11月18日, Sputnik 日本
2021-11-18T18:24+0900
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今回の経済対策には、18歳以下の子どもを対象に10万円相当を給付するほか、コロナ禍で厳しい状態にある事業者を支援するため最大250万円の給付が盛り込まれている。財政支出は全体で55兆7000億円で、これに民間資金を含めた事業規模では78兆9000億円となる。日本政府は19日の閣議で経済対策を決定する。また、このうちの31兆9000億円を今年度の第1次補正予算案に計上し、12月の臨時国会で成立を目指す方針。関連ニュース
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日本政府　経済対策の財政支出が約55兆円　19日に閣議決定へ

2021年11月18日, 18:24
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日本政府が19日に閣議決定する経済対策の財政支出の規模が、約55兆円になったことが分かった。18日、NHKが伝えた。
今回の経済対策には、18歳以下の子どもを対象に10万円相当を給付するほか、コロナ禍で厳しい状態にある事業者を支援するため最大250万円の給付が盛り込まれている。
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政府、入国制限１日５千人に緩和　検査強化で２６日から
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財政支出は全体で55兆7000億円で、これに民間資金を含めた事業規模では78兆9000億円となる。
日本政府は19日の閣議で経済対策を決定する。また、このうちの31兆9000億円を今年度の第1次補正予算案に計上し、12月の臨時国会で成立を目指す方針。
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