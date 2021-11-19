登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211119/9563476.html
日中外相電話会談　係争中の島嶼、香港、新疆について協議
日中外相電話会談　係争中の島嶼、香港、新疆について協議
日本の林芳正外相は18日、中国の王毅外相と初の電話会談を行い、尖閣諸島（中国では魚釣島）をめぐる情勢や、東シナ海、香港、新疆ウイグル自治区の状況について懸念を表明した。日本の外務省が声明を発表している。 2021年11月19日, Sputnik 日本
2021-11-19T01:36+0900
2021-11-19T01:36+0900
政治
中国
日中関係
国内
尖閣諸島
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/9473897_0:127:2368:1459_1920x0_80_0_0_8a680c1604f977468e1fae3cf8941c64.jpg
声明では、以下のように述べられている。「林大臣から、尖閣諸島を巡る情勢や東シナ海、南シナ海、香港、新疆ウイグル自治区等の状況に対する深刻な懸念を表明すると共に、台湾海峡の平和と安定の重要性につき述べました」また会談で両大臣は、2022年の日中国交正常化50周年を契機に日中両国の経済・国民交流を後押ししていくことで一致した。さらに会談では、気候変動問題や朝鮮半島情勢など国際情勢についても意見交換が行われた。関連ニュース
中国
国内
尖閣諸島
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/9473897_128:0:2240:1584_1920x0_80_0_0_449164f4f0a15c6104bbea65fb81bfc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
政治, 中国, 日中関係, 国内, 尖閣諸島

日中外相電話会談　係争中の島嶼、香港、新疆について協議

2021年11月19日, 01:36
© REUTERS / Issei Kato林芳正外相
林芳正外相 - Sputnik 日本, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Issei Kato
フォローする
日本の林芳正外相は18日、中国の王毅外相と初の電話会談を行い、尖閣諸島（中国では魚釣島）をめぐる情勢や、東シナ海、香港、新疆ウイグル自治区の状況について懸念を表明した。日本の外務省が声明を発表している。
声明では、以下のように述べられている。
「林大臣から、尖閣諸島を巡る情勢や東シナ海、南シナ海、香港、新疆ウイグル自治区等の状況に対する深刻な懸念を表明すると共に、台湾海峡の平和と安定の重要性につき述べました」
また会談で両大臣は、2022年の日中国交正常化50周年を契機に日中両国の経済・国民交流を後押ししていくことで一致した。
さらに会談では、気候変動問題や朝鮮半島情勢など国際情勢についても意見交換が行われた。
関連ニュース
日本政府　石油備蓄の放出要請についてコメントを控える　米バイデン大統領が各国に呼びかけ
日米両国　中国をめぐる全ての問題に取り組むことで合意
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
02:43モネの絵画　オークション開始4分で61億円超で落札
01:36日中外相電話会談　係争中の島嶼、香港、新疆について協議
00:50豪雨のカナダ　サケが市街地に
00:18米国で熊が7-Elevenに来店
昨日審査員の判定は大会開催国の選手に甘くなる　ロシア人フィギュア選手
昨日アストラゼネカ社　症状を伴う新型コロナの進行リスクを83％低減する製薬を開発
昨日アジア女性を「醜く描い」たとして中国でディオール批判
昨日臆病なワニ　水から上がれずに溺れる
昨日G7諸国　EU国境前で難民危機を作り出したベラルーシを非難
昨日日本　19日は「ほぼ皆既」の部分月食　140年ぶり、今世紀最長
昨日マスク着用で新型コロナの感染リスクが53％低下－研究結果
昨日中国　宗教問題を利用して他国に干渉しないよう米国に求める
昨日ワニの骨格標本　「おもちゃ」と偽り密輸の疑い　名古屋の会社社長を逮捕
昨日ビル・ゲイツ氏　新型コロナのパンデミック終息時期を予測
昨日小池都知事、通常公務に復帰へ　21日から登庁
昨日ポーランド国境の移民　ベラルーシに留まることを希望
昨日日本政府　経済対策の財政支出が約55兆円　19日に閣議決定へ
昨日マンモスの骨発掘の空港建設地　博物館が併設　メキシコ
昨日米国女性が偽サイト「Rent-A-Hitman」で元夫の殺人を依頼　
昨日Appleがガジェットの部品を販売へ　ユーザーは自分で修理が可能に