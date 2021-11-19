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首相、沖縄知事と初会談　振興予算、３千億台要請
首相、沖縄知事と初会談　振興予算、３千億台要請
岸田文雄首相は１８日、沖縄県の玉城デニー知事と官邸で会談した。玉城氏との会談は首相就任後初めて。玉城氏は２０２２年度沖縄振興予算案を巡り、内閣府が概算要求段階で２９９８億円とした対応について、３千億円台を確保するよう求めた。 2021年11月19日, Sputnik 日本
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会談は約２０分間だった。関係者によると、首相は「西銘恒三郎沖縄北方担当相と話し合ってほしい」と応じたという。玉城氏が反対姿勢を示している米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に関しては話題に上らなかった。玉城氏は会談後、記者団に「沖縄振興などをお願いした」と語った。(c)KYODONEWS
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首相、沖縄知事と初会談　振興予算、３千億台要請

2021年11月19日, 07:54 (更新: 2021年11月19日, 08:05)
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岸田文雄首相は１８日、沖縄県の玉城デニー知事と官邸で会談した。玉城氏との会談は首相就任後初めて。玉城氏は２０２２年度沖縄振興予算案を巡り、内閣府が概算要求段階で２９９８億円とした対応について、３千億円台を確保するよう求めた。
会談は約２０分間だった。関係者によると、首相は「西銘恒三郎沖縄北方担当相と話し合ってほしい」と応じたという。玉城氏が反対姿勢を示している米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に関しては話題に上らなかった。
玉城氏は会談後、記者団に「沖縄振興などをお願いした」と語った。
(c)KYODONEWS
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