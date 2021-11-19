登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
https://jp.sputniknews.com/20211119/nato-9569624.html
NATO事務総長 東欧への米国の核兵器配備で恫喝
NATO事務総長 東欧への米国の核兵器配備で恫喝
北大西洋条約機構（NATO）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長は、ベルリンで開催された会議「NATO Talk 2021」で、ドイツが核兵器配備を拒否するなら、ドイツの東側を含む欧州の他の国々に配備される可能性があると発言した。 2021年11月19日, Sputnik 日本
2021-11-19T21:36+0900
2021-11-19T21:36+0900
2021-11-19T21:36+0900
政治
nato
核兵器
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/8773369_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6265850cf3b6323de83678f106fc6d00.jpg
記者の質問に対し同事務総長は、「ドイツは、自国領内に武器が配備されるべきか決定することができるが、しかし、その代替案はドイツの東側を含む欧州各国への核兵器配備だ」と回答した。また、ストルテンベルグ事務総長は、 NATOは、「核なき世界を支持しているが、しかし、他国が所有する中で、NATO各国に核兵器がないという状況を認めることはできない」と強調した。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/8773369_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_ae221f6423584c36d9368ddd3541f158.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
政治, nato, 核兵器
NATO事務総長 東欧への米国の核兵器配備で恫喝
北大西洋条約機構（NATO）のイェンス・ストルテンベルグ事務総長は、ベルリンで開催された会議「NATO Talk 2021」で、ドイツが核兵器配備を拒否するなら、ドイツの東側を含む欧州の他の国々に配備される可能性があると発言した。
記者の質問に対し同事務総長は、「ドイツは、自国領内に武器が配備されるべきか決定することができるが、しかし、その代替案はドイツの東側を含む欧州各国への核兵器配備だ」と回答した。
また、ストルテンベルグ事務総長は、 NATOは、「核なき世界を支持しているが、しかし、他国が所有する中で、NATO各国に核兵器がないという状況を認めることはできない」と強調した。