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日本　太平洋側でマグニチュード5の地震
日本　太平洋側でマグニチュード5の地震
日本の太平洋沿岸部でマグニチュード5の地震が発生した。米国地質調査所が発表した。 2021年11月20日, Sputnik 日本
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同調査所によると、震源地は館山市（人口約5万人）から南東812キロ。地震の深さは10キロメートル。死者や崩壊、津波警報に関する情報は入ってきていない。関連ニュース
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日本　太平洋側でマグニチュード5の地震

2021年11月20日, 19:14 (更新: 2021年11月20日, 19:20)
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地震 - Sputnik 日本, 1920, 20.11.2021
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日本の太平洋沿岸部でマグニチュード5の地震が発生した。米国地質調査所が発表した。
同調査所によると、震源地は館山市（人口約5万人）から南東812キロ。地震の深さは10キロメートル。
死者や崩壊、津波警報に関する情報は入ってきていない。
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