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日本 太平洋側でマグニチュード5の地震

日本 太平洋側でマグニチュード5の地震

日本の太平洋沿岸部でマグニチュード5の地震が発生した。米国地質調査所が発表した。 2021年11月20日, Sputnik 日本

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同調査所によると、震源地は館山市（人口約5万人）から南東812キロ。地震の深さは10キロメートル。死者や崩壊、津波警報に関する情報は入ってきていない。関連ニュース

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