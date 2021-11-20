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東京都23区でM4.6の地震、震度3の揺れ
東京都23区でM4.6の地震、震度3の揺れ
20日8時57分ごろ、東京都23区を震源とするマグニチュード4.7の地震が発生した。この地震により、東京都や埼玉県、茨城県、群馬県、神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度3の揺れが観測された。 2021年11月20日, Sputnik 日本
2021-11-20T09:08+0900
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震源地は東京都23区、震源の深さは100キロ。地震の規模（マグニチュード）は4.6だった。この地震により東京都や最多尼健、茨城県、群馬県、神奈川県、静岡県で最大震度3の揺れが観測された。この地震による津波の心配はない。関連ニュース
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東京都23区でM4.6の地震、震度3の揺れ
2021年11月20日, 09:08 (更新: 2021年11月20日, 09:12)
20日8時57分ごろ、東京都23区を震源とするマグニチュード4.7の地震が発生した。この地震により、東京都や埼玉県、茨城県、群馬県、神奈川県、山梨県、静岡県で最大震度3の揺れが観測された。
震源地は東京都23区、震源の深さは100キロ。地震の規模（マグニチュード）は4.6だった。
この地震により東京都や最多尼健、茨城県、群馬県、神奈川県、静岡県で最大震度3の揺れが観測された。