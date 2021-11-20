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タラソワ／モロゾフ組、チャレンジャーシリーズのワルシャワ・カップで優勝
タラソワ／モロゾフ組、チャレンジャーシリーズのワルシャワ・カップで優勝
ポーランドの首都ワルシャワで開催されたフィギュアスケートの国際大会「ワルシャワ・カップ」（国際スケート連盟のチャレンジャーシリーズ）で、ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジミール・モロゾフ組（ペア）はフリースケーティング（FS）の演技を終え、148.73ポイントを獲得し、総合228.49ポイントで優勝した。 2021年11月20日, Sputnik 日本
2021-11-20T13:14+0900
2021-11-20T13:14+0900
2021-11-20T12:34+0900
フィギュア特集
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タラソワ／モロゾフ組は前日のショートプログラムを79.76ポイントで首位発進していた。米国のジェシカ・カララング／ブライアン・ジョンソン組が196.85ポイントで銀メダル、ロシアのヤスミナ・カディロワ／イワン・バリチェンコ組（67.53）が192.94ポイントで銅メダルを獲得した。また男子シングルでは、日本の山本草太選手が247.65ポイントで優勝を果たした。続いて、イタリアのダニエル・グラスル選手が242.96ポイントで銀メダル、ロシアのピョートル・グメンニク選手は242.91ポイントで銅メダルだった。関連ニュース
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ポーランドの首都ワルシャワで開催されたフィギュアスケートの国際大会「ワルシャワ・カップ」（国際スケート連盟のチャレンジャーシリーズ）で、ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジミール・モロゾフ組（ペア）はフリースケーティング（FS）の演技を終え、148.73ポイントを獲得し、総合228.49ポイントで優勝した。
タラソワ／モロゾフ組は前日のショートプログラムを79.76ポイントで首位発進していた
。
米国のジェシカ・カララング／ブライアン・ジョンソン組が196.85ポイントで銀メダル、ロシアのヤスミナ・カディロワ／イワン・バリチェンコ組（67.53）が192.94ポイントで銅メダルを獲得した。
また男子シングルでは、日本の山本草太選手が247.65ポイントで優勝を果たした。続いて、イタリアのダニエル・グラスル選手が242.96ポイントで銀メダル、ロシアのピョートル・グメンニク選手は242.91ポイントで銅メダルだった。