中国の「一帯一路」に対抗し、G７が米主導で進めるインフラ支援構想：成功のチャンスはあるのか？

中国の「一帯一路」に対抗し、G7が米主導で進めるインフラ支援構想:成功のチャンスはあるのか?

米国は、中国の巨大経済圏構想「一帯一路」に匹敵するプロジェクトをスタートしようとしている。米国は「一帯一路」に対抗することを念頭に、2022年1月にも、世界中の5〜10件の巨大インフラプロジェクトへの投資を行う計画だ。 2021年11月20日, Sputnik 日本

「スプートニク」は、専門家に取材し、米国が、世界における経済パートナーを獲得する中国との戦い勝つチャンスはあるのか、またこの世界の二大大国の対立で勝利するのはどちらかについて、それぞれの意見を伺った。6月に開催された主要7ヶ国(G7)首脳会議で、各国首脳は、米国が発案した途上国向けの新たなインフラ支援構想「Build Back Better World」を導入することで合意した。この新たな構想は、すでに世界的に始動し、多額の資金が投入されている中国主導の広域経済圏構想を減速させることはできるのだろうか?巨大プロジェクトには適さないコロナ禍の今雑誌「エキスパート」の金融アナリスト、アンナ・コロリョワ氏は、そうなる可能性は低いと言明する。その理由について、コロリョワ氏は、現在、世界は新型コロナウイルスによるパンデミックの中にあり、あちこちでロックダウンが続き、国境が閉鎖され、世界のサプライチェーンが混乱しているからだと述べ、次のように続けている。リードする中国、追う米国とG7一方、中国の専門家で、モスクワ国際関係大学と高等経済学院のセルゲイ・ルジャニン教授は、中国の経済構想は優勢にある状態となっており、欧米諸国がいかに努力しても、これを壊滅させることは不可能だと述べている。ルジャニン氏は、新インフラ支援構想はまだ計画を宣言しただけのものだが、中国の構想はすでに、57ヶ国が加盟する中国主導のアジアインフラ投資銀行(AIIB)という新たな巨大な国際金融期間をベースに「急始動」していると指摘し、さらに次のように述べている。欧州の同盟国を引き入れることは米国にとっての重要な一歩米国問題専門家で、欧州国際総合研究センター副所長のドミトリー・ススロフ氏は、G7のプロジェクトは展望のあるもので、必ず実現されるだろうと言明する。なぜ米国の成功が約束されているのか?ススロフ氏はまた、G7諸国はこれまでも数十年にわたって途上国への財政支援を行ってきた点を指摘し、これは豊かな民主主義を作りだすために世界で行われてきた慣行だと述べている。その上でススロフ氏は、しかしそうした慣行に新インフラ構想という長期的な戦略イニシアチブという新たな「顔」をつけるために足りないのは政治的意思だけだと考えている。欧米の新たな戦略「Build Back Better World」は、高度な労働基準や環境を重視したプロジェクトへの支援を見込んでいる。欧米のプロジェクトを制限するもの一方で、ススロフ氏は、ほかでもないこうした欧米の主な原則が、「Build Back Better World」の発案を予期せぬ形で抑制するものになる可能性があるとも指摘する。米国問題の専門家ゲヴォルグ・ミルザヤン氏も、この考えに合意する。たとえば、インドネシアは米国の中国抑止政策をかなり警戒している。一方の中国は、インドネシアに対して、従順な衛星国としての役割ではなく、インドネシアが、インド洋から太平洋への世界の「海の軸」という主要なカードを利用することで大きな利益を得ることができるビジネスパートナーとしての役割を提示している。マラッカ海峡はインドネシアにとって、国際貿易の最大60%が通過する地政学的に非常に大きな意義を持つものである。しかも、その貿易品の大部分は中国、日本、韓国がペルシャ湾岸地域から輸入する石油である。そこで、2013年、習近平国家主席は、ほかでもないジャカルタで、海上シルクロードの構想を発表したのである。一方、投資会社「インスタント・インベスト」社の金融市場・マクロ経済分析部長であるアレクサンドル・チモフェーエフ氏は、世界経済における中国の成功には慎重な見方を示す。そこでチモフェーエフ氏は、中国の「一帯一路」構想と欧米の新たなインフラ支援構想「Build Back Better World」がうまく共存していく可能性を除外していない。そして、両者の間の経済とイデオロギーの競争というものが、今後数十年にわたって、地政学上の主なトレンドになるだろうとも述べている。現時点で明らかなのは、世界のリーダーとしての役割をかけた米国と中国の争いがよりアクティブな段階に入ったということ、そしてこの争いに引き分けという結末はなさそうだということだけである。関連ニュース

