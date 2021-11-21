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中国 リトアニアとの外交関係格下げ
中国 リトアニアとの外交関係格下げ
中国は、バルト3国の1つ、リトアニアとの外交関係を格下げすることを決定した。新華社通信が報じた。 2021年11月21日, Sputnik 日本
2021-11-21T22:04+0900
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新華社通信によると、中国外務省は21日の声明で、台湾当局がリトアニアの首都ビリニュスに台湾の大使館に相当する代表機関「台湾代表処」を設立するのをリトアニアが認めたことに不満と抗議を表明し、リトアニアとの外交関係を代理公使級へ格下げすると発表した。NHKなどの日本のマスコミによると、台湾当局は18日、リトアニアの首都ビリニュスに「台湾代表処」を設立したと発表した。中国外務省は、リトアニアが「中国の主権と領土保全を損ない、中国の内政に乱暴に干渉した」と抗議した。
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中国 リトアニアとの外交関係格下げ

2021年11月21日, 22:04
© AFP 2021 / Mark Ralston中国 リトアニアとの外交関係格下げ
中国 リトアニアとの外交関係格下げ - Sputnik 日本, 1920, 21.11.2021
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中国は、バルト3国の1つ、リトアニアとの外交関係を格下げすることを決定した。新華社通信が報じた。
新華社通信によると、中国外務省は21日の声明で、台湾当局がリトアニアの首都ビリニュスに台湾の大使館に相当する代表機関「台湾代表処」を設立するのをリトアニアが認めたことに不満と抗議を表明し、リトアニアとの外交関係を代理公使級へ格下げすると発表した。
NHKなどの日本のマスコミによると、台湾当局は18日、リトアニアの首都ビリニュスに「台湾代表処」を設立したと発表した。
中国外務省は、リトアニアが「中国の主権と領土保全を損ない、中国の内政に乱暴に干渉した」と抗議した。
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