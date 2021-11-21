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https://jp.sputniknews.com/20211121/1-9580622.html
日本 過労で入院の小池都知事 1ヶ月ぶりに公務本格復帰
日本 過労で入院の小池都知事 1ヶ月ぶりに公務本格復帰
過労で入院、退院後はテレワークを続けていた日本の小池百合子都知事が21日、約1ヶ月ぶりに東京都庁に登庁した。NHKが報じている。 2021年11月21日, Sputnik 日本
2021-11-21T15:15+0900
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登庁後、小池知事は「体調も万全できょうから通常公務に復帰いたします」と記者団に語った。小池氏はこの日、全国知事会の新型コロナウイルス緊急対策本部のオンライン会議に出席した。小池知事は、10月27日に過度の疲労で入院し、11月2日の退院後は静養し、テレワークで公務にあたっていた。関連ニュース
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日本 過労で入院の小池都知事 1ヶ月ぶりに公務本格復帰
過労で入院、退院後はテレワークを続けていた日本の小池百合子都知事が21日、約1ヶ月ぶりに東京都庁に登庁した。NHKが報じている。
登庁後、小池知事は「体調も万全できょうから通常公務に復帰いたします」と記者団に語った
。小池氏はこの日、全国知事会の新型コロナウイルス緊急対策本部のオンライン会議に出席した。
小池知事は、10月27日に過度の疲労で入院し、11月2日の退院後は静養し、テレワークで公務にあたっていた。