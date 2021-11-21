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カナダの洪水、死者4人に拡大
カナダの洪水、死者4人に拡大
カナダのブリティッシュ・コロンビア州で発生した洪水の犠牲者が4人に拡大したほか、1人が行方不明となっている。ブリティッシュ・コロンビア州のリザ・ラポイント検視官が明らかにした。 2021年11月21日, Sputnik 日本
2021-11-21T10:03+0900
2021-11-21T10:03+0900
2021-11-21T10:05+0900
カナダ
災害
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ブリティッシュ・コロンビア州政府のサイトに発表された報告書によると、洪水により4人が遺体で確認されたという。 また、現時点で1人が行方不明になっている。洪水や土砂崩れの発生を受けて、州内では18日に非常事態が宣言されていた。関連ニュース
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カナダの洪水、死者4人に拡大
2021年11月21日, 10:03 (更新: 2021年11月21日, 10:05)
カナダのブリティッシュ・コロンビア州で発生した洪水の犠牲者が4人に拡大したほか、1人が行方不明となっている。ブリティッシュ・コロンビア州のリザ・ラポイント検視官が明らかにした。
ブリティッシュ・コロンビア州政府のサイトに発表された報告書によると、洪水により4人が遺体で確認されたという。 また、現時点で1人が行方不明になっている。
洪水や土砂崩れの発生
を受けて、州内では18日に非常事態が宣言されていた。