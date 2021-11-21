登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20211121/9579552.html
カナダの洪水、死者4人に拡大
カナダの洪水、死者4人に拡大
カナダのブリティッシュ・コロンビア州で発生した洪水の犠牲者が4人に拡大したほか、1人が行方不明となっている。ブリティッシュ・コロンビア州のリザ・ラポイント検視官が明らかにした。 2021年11月21日, Sputnik 日本
2021-11-21T10:03+0900
2021-11-21T10:05+0900
カナダ
災害
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/9553460_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_31be0c70e8b397a5a3c2a5cc2f51e107.jpg
ブリティッシュ・コロンビア州政府のサイトに発表された報告書によると、洪水により4人が遺体で確認されたという。 また、現時点で1人が行方不明になっている。洪水や土砂崩れの発生を受けて、州内では18日に非常事態が宣言されていた。関連ニュース
カナダ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/9553460_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e927a5be750d43a7d0a0a37b2df7d8a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
カナダ, 災害

カナダの洪水、死者4人に拡大

2021年11月21日, 10:03 (更新: 2021年11月21日, 10:05)
© REUTERS / Artur GajdaЗатопленные улицы после ливней в Британской Колумбии
Затопленные улицы после ливней в Британской Колумбии - Sputnik 日本, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Artur Gajda
フォローする
カナダのブリティッシュ・コロンビア州で発生した洪水の犠牲者が4人に拡大したほか、1人が行方不明となっている。ブリティッシュ・コロンビア州のリザ・ラポイント検視官が明らかにした。
ブリティッシュ・コロンビア州政府のサイトに発表された報告書によると、洪水により4人が遺体で確認されたという。 また、現時点で1人が行方不明になっている。
洪水や土砂崩れの発生を受けて、州内では18日に非常事態が宣言されていた。
関連ニュース
米国の戦略的原油ストック提供の要請をインドが拒否
ウガンダの首都で連続爆発、ダーイシュ（IS）が犯行声明
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2021 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
ディスカッション参加
には、承認または登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала
国際
InternationalEnglish英語MundoEspañolスペイン語
欧州
DeutschlandDeutschドイツ語FranceFrançaisフランス語ΕλλάδαΕλληνικάギリシャ語ItaliaItalianoイタリア語Česká republikaČeštinaチェコ語PolskaPolskiポーランド語СрбиjаСрпскиセルビア語LatvijaLatviešuラトビア語LietuvaLietuviųリトアニア語MoldovaMoldoveneascăモルドバ語БеларусьБеларускiベラルーシ語
ザカフカズ地方
ԱրմենիաՀայերենアルメニア語АҧсныАҧсышәалаアブハジア語Хуссар ИрыстонИронауオセチア語საქართველოქართულიグルジア語AzərbaycanАzərbaycancaアゼルバイジャン語
中東
Sputnik عربيArabicアラブ語TürkiyeTürkçeトルコ語Sputnik ایرانPersianペルシア語Sputnik افغانستانDariダリ―語
中央アジア
ҚазақстанҚазақ тіліカザフ語КыргызстанКыргызчаキルギス語OʻzbekistonЎзбекчаウズベク語ТоҷикистонТоҷикӣタジク語
東および東南アジア
Việt NamTiếng Việtベトナム語日本日本語日本語中国中文中国語
南米
BrasilPortuguêsポルトガル語
ニュース一覧ライトニング
10:03カナダの洪水、死者4人に拡大
09:25中国共産党の元高官による性暴力被害を訴え行方不明のテニス選手、国営メディアが本人の動画を公開
08:32GPシリーズ第5戦、ロシアのボイコワ・コズロフスキー組がペアで優勝
07:48日中韓首脳会談、年内見送り　２年連続、歴史対立背景に
07:00アジアで3～4年後に武力紛争が勃発する恐れ　ロシアの大富豪が警告
06:23男性のがんリスクを91％増加させる人気のサプリメントが明らかに
05:57新型コロナ「デルタ株」の亜型の特徴：典型的な症状が出るのは患者の3分の1のみ
04:42中国当局、独占禁止法違反でアリババや百度に罰金
04:30英国　使い捨てのプラスチック製皿などの使用が禁止になる可能性
04:13フィギュアGPフランス大会　鍵山とシェルバコワが優勝
03:37米国、月に原発建設へ
02:30オーストリアで、ワクチン義務化の反対デモ　数万人参加
01:55空手世界選手権　日本の喜友名諒選手が4連覇
01:15日本政府、石油の国家備蓄放出を検討
00:10米国　人の考えを音声化するARヘッドセットが開発
昨日米アストラ社の超軽量ロケット、初めて軌道に到達
昨日4つの耳とお腹にハート模様を持つ猫、家族を見つけ、ネットの人気者に
昨日「プーチン大統領は、ロシアが弱いという欧米神話を崩し、欧米にロシアンルールを強いることに成功」＝WSJ
昨日研究報告　祖母は自分の子より孫が可愛い
昨日シンガポール　ワクチン未接種者、他人の家や図書館の訪問禁止