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日本 警視庁が警部補を逮捕 のぞき目的で女性用マンションに侵入
日本 警視庁が警部補を逮捕 のぞき目的で女性用マンションに侵入
日本の警視庁は、女性の部屋をのぞく目的で女性専用マンションの敷地に侵入した警部補を現行犯逮捕した。NHKが報じている。 2021年11月21日, Sputnik 日本
2021-11-21T18:38+0900
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逮捕されたのは、警視庁警護課の警部補、大和田峰志容疑者（42）。同容疑者は20日夜、女性の部屋をのぞく目的で東京調布市にある女性専用マンションの敷地内に侵入。管理人が侵入した容疑者を見つけて通報し、駆けつけた警察官によって現行犯逮捕された。朝日新聞によると、大和田容疑者は要人を警護するセキュリティポリス（SP）を務めており、事件当時は非番だった。警視庁によると、同容疑者は容疑を認めているという。関連ニュース
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日本 警視庁が警部補を逮捕 のぞき目的で女性用マンションに侵入
2021年11月21日, 18:38 (更新: 2021年11月21日, 18:41)
日本の警視庁は、女性の部屋をのぞく目的で女性専用マンションの敷地に侵入した警部補を現行犯逮捕した。NHKが報じている。
逮捕されたのは
、警視庁警護課の警部補、大和田峰志容疑者（42）。
同容疑者は20日夜、女性の部屋をのぞく目的で東京調布市にある女性専用マンションの敷地内に侵入。管理人が侵入した容疑者を見つけて通報し、駆けつけた警察官によって現行犯逮捕された。
朝日新聞による
と、大和田容疑者は要人を警護するセキュリティポリス（SP）を務めており、事件当時は非番だった。警視庁によると、同容疑者は容疑を認めているという。