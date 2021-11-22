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映画『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』、コロナ禍でトップの興行成績
映画『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』、コロナ禍でトップの興行成績
映画「007」シリーズの第25作目『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』の世界興収が、7億3300万ドル（約83兆6700億円）を超え、2020年及び2021年の興行成績1位になった。Deadlineが報じた。 2021年11月22日, Sputnik 日本
2021-11-22T14:11+0900
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Deadlineによると、7億3300万ドルのうち米国での収入はわずか1億5400万ドルだった。『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』は、英俳優ダニエル・クレイグが主演した007シリーズの最新作。関連ニュース
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映画『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』、コロナ禍でトップの興行成績

2021年11月22日, 14:11
© 写真 : Metro-Goldwyn-Mayer, 2006ジェームズ・ボンド　【アーカイブ写真】
ジェームズ・ボンド　【アーカイブ写真】 - Sputnik 日本, 1920, 22.11.2021
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映画「007」シリーズの第25作目『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』の世界興収が、7億3300万ドル（約83兆6700億円）を超え、2020年及び2021年の興行成績1位になった。Deadlineが報じた。
Deadlineによると、7億3300万ドルのうち米国での収入はわずか1億5400万ドルだった。
『007／ノー・タイム・トゥ・ダイ』は、英俳優ダニエル・クレイグが主演した007シリーズの最新作。

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