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AMA授賞式 BTSが3冠達成、アジア勢初の最高賞受賞

AMA授賞式 BTSが3冠達成、アジア勢初の最高賞受賞

米カリフォルニア・ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで21日（日本時間22日）、音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）2021」が行われ、韓国の人気アイドルグループ「BTS（防弾少年団）」がアジア勢で初めて最高賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。 2021年11月22日, Sputnik 日本

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また、BTSは同賞のほかに「フェイバリットポップデュオ・グループ」賞、楽曲『Butter』で「フェイバリット・ポップソング」賞を受賞し、3冠を達成した。BTSのAMA授与式での受賞は4年連続となる。BTSは今月27日と28日、来月1日と2日にロサンゼルスで有観客でコンサートを行う。この他、今回の授賞式でステージに立った主なアーティストを一挙ご紹介。

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