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AMA授賞式　BTSが3冠達成、アジア勢初の最高賞受賞
AMA授賞式　BTSが3冠達成、アジア勢初の最高賞受賞
米カリフォルニア・ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで21日（日本時間22日）、音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）2021」が行われ、韓国の人気アイドルグループ「BTS（防弾少年団）」がアジア勢で初めて最高賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。 2021年11月22日, Sputnik 日本
2021-11-22T21:55+0900
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また、BTSは同賞のほかに「フェイバリットポップデュオ・グループ」賞、楽曲『Butter』で「フェイバリット・ポップソング」賞を受賞し、3冠を達成した。BTSのAMA授与式での受賞は4年連続となる。BTSは今月27日と28日、来月1日と2日にロサンゼルスで有観客でコンサートを行う。この他、今回の授賞式でステージに立った主なアーティストを一挙ご紹介。
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AMA授賞式　BTSが3冠達成、アジア勢初の最高賞受賞

2021年11月22日, 21:55
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米カリフォルニア・ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで21日（日本時間22日）、音楽授賞式「アメリカン・ミュージック・アワード（AMA）2021」が行われ、韓国の人気アイドルグループ「BTS（防弾少年団）」がアジア勢で初めて最高賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。
また、BTSは同賞のほかに「フェイバリットポップデュオ・グループ」賞、楽曲『Butter』で「フェイバリット・ポップソング」賞を受賞し、3冠を達成した。BTSのAMA授与式での受賞は4年連続となる。
BTSは今月27日と28日、来月1日と2日にロサンゼルスで有観客でコンサートを行う。
この他、今回の授賞式でステージに立った主なアーティストを一挙ご紹介。
© REUTERS / Mario Anzuoni

最優秀アーティスト賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞したBTS（防弾少年団）（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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最優秀アーティスト賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」を受賞したBTS（防弾少年団）（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© AFP 2021 / Frazer Harrison / Getty Images

AMA授賞式でパフォーマンスを披露する歌手のジェニファー・ロペスさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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© AFP 2021 / Frazer Harrison / Getty Images

AMA授賞式でパフォーマンスを披露する歌手のジェニファー・ロペスさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© AP Photo / Jordan Strauss / Invision

AMA授賞式に到着した「クロイ&ハリー」のクロイ・ベイリーさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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AMA授賞式に到着した「クロイ&ハリー」のクロイ・ベイリーさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© REUTERS / Mario Anzuoni

AMA授賞式でパフォーマンスを披露する歌手のバッド・バニーさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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© REUTERS / Mario Anzuoni

AMA授賞式でパフォーマンスを披露する歌手のバッド・バニーさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© AFP 2021 / Matt Winkelmeyer / Getty Images for MRC

「フェイバリット・ヒップホップ・ソング」賞を受賞したラッパーのカーディ・Bさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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© AFP 2021 / Matt Winkelmeyer / Getty Images for MRC

「フェイバリット・ヒップホップ・ソング」賞を受賞したラッパーのカーディ・Bさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© REUTERS / Mario Anzuoni

AMA授賞式でステージに立つ俳優のビリー･ポーターさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

AMA授賞式でステージに立つ俳優のビリー･ポーターさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Mario Anzuoni

AMA授賞式でステージに立つ俳優のビリー･ポーターさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© AFP 2021 / Kevin Winter/Getty Images

AMA授賞式でパフォーマンスを披露する「クロイ&ハリー」のクロイ・ベイリーさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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© AFP 2021 / Kevin Winter/Getty Images

AMA授賞式でパフォーマンスを披露する「クロイ&ハリー」のクロイ・ベイリーさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© REUTERS / Mario Anzuoni

AMA授賞式でパフォーマンスを披露するラッパーのタイラー・ザ・クリエイターさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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AMA授賞式でパフォーマンスを披露するラッパーのタイラー・ザ・クリエイターさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© REUTERS / Aude Guerrucci

AMA授賞式で「フェイバリット・ラテンソング」賞を受賞したシンガーソングライターのカリ・ウチスさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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© REUTERS / Aude Guerrucci

AMA授賞式で「フェイバリット・ラテンソング」賞を受賞したシンガーソングライターのカリ・ウチスさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

© AP Photo / Chris Pizzello

AMA授賞式でパフォーマンスを披露する俳優で歌手のオリヴィア・ロドリゴさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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© AP Photo / Chris Pizzello

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AMA授賞式で「フェイバリット・ロックアーティスト」賞を受賞したラッパーのマシン・ガン・ケリーさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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AMA授賞式でパフォーマンスを披露するイタリアのロックバンド「モーネスキン」のダミアーノ・ダヴィドさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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© REUTERS / Mario Anzuoni

AMA授賞式でパフォーマンスを披露するイタリアのロックバンド「モーネスキン」のダミアーノ・ダヴィドさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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AMA授賞式でステージに立つモデルのウィニー・ハーロウさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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AMA授賞式でステージに立つモデルのウィニー・ハーロウさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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AMA授賞式でBTS（防弾少年団）とセルフィ―を撮るダンサーのジョジョ・シワさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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AMA授賞式でBTS（防弾少年団）とセルフィ―を撮るダンサーのジョジョ・シワさん（米カリフォルニア・ロサンゼルス、21日）

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