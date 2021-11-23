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ブルガリア 観光バス事故で少なくとも46人が死亡
ブルガリア 観光バス事故で少なくとも46人が死亡
ブルガリアの高速道路で観光バスによる事故が発生し、少なくとも46人が死亡した。このうち、12人は未成年の子どもだった。 2021年11月23日, Sputnik 日本
2021-11-23T16:36+0900
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2021-11-23T16:38+0900
国際
災害・事故・事件
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事故は23日午前3時頃（日本時間の午前10時頃）にストルマ高速道路で発生した。当時、バスには52人が乗っており、そのうちの46人が亡くなった。死亡者の中には運転手と子ども12人が含まれている。この事故の生存者は全員病院に搬送され、容態は安定している。ブルガリア通信社によると、この観光バスはトルコから北マケドニアに向かっていたという。関連ニュース
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ブルガリア 観光バス事故で少なくとも46人が死亡
2021年11月23日, 16:36 (更新: 2021年11月23日, 16:38)
ブルガリアの高速道路で観光バスによる事故が発生し、少なくとも46人が死亡した。このうち、12人は未成年の子どもだった。
事故は23日午前3時頃（日本時間の午前10時頃）にストルマ高速道路で発生した。当時、バスには52人が乗っており、そのうちの46人が亡くなった。死亡者の中には運転手と子ども12人が含まれている。
この事故の生存者は全員病院に搬送され、容態は安定している。
ブルガリア通信社によると、この観光バスはトルコから北マケドニアに向かっていたという。