https://jp.sputniknews.com/20211123/46-9592607.html

ブルガリア 観光バス事故で少なくとも46人が死亡

ブルガリア 観光バス事故で少なくとも46人が死亡

ブルガリアの高速道路で観光バスによる事故が発生し、少なくとも46人が死亡した。このうち、12人は未成年の子どもだった。 2021年11月23日, Sputnik 日本

2021-11-23T16:36+0900

2021-11-23T16:36+0900

2021-11-23T16:38+0900

国際

災害・事故・事件

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/17/9592563_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_2cbc3081bc4b2621d0f917f31c02a3b7.jpg

事故は23日午前3時頃（日本時間の午前10時頃）にストルマ高速道路で発生した。当時、バスには52人が乗っており、そのうちの46人が亡くなった。死亡者の中には運転手と子ども12人が含まれている。この事故の生存者は全員病院に搬送され、容態は安定している。ブルガリア通信社によると、この観光バスはトルコから北マケドニアに向かっていたという。関連ニュース

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国際, 災害・事故・事件