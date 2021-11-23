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二階氏がベトナム首相と会談 菅前首相も、交流を促進

二階氏がベトナム首相と会談 菅前首相も、交流を促進

日越友好議員連盟会長を務める自民党の二階俊博元幹事長は２３日午前、来日中のベトナムのファム・ミン・チン首相と東京都内で会談した。両氏は新型コロナウイルス収束後を見据え、観光を含む両国の人的交流促進と関係強化を確認した。会談には、菅義偉前首相や森山裕前国対委員長も同席した。 2021年11月23日, Sputnik 日本

2021-11-23T13:43+0900

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二階氏は会談で「観光促進を通じ、人的交流を後押ししたい」と述べ、１０月に解禁された日本産の温州ミカンの対ベトナム輸出についても謝意を伝えた。チン氏は「両国関係はかつてないほど最良だ。さらなる発展に期待したい」と応じた。菅氏は、「日越関係には無限の可能性がある」と期待を寄せた。(c)KYODONEWS

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