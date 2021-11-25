フランス沿岸で移民船が転覆、31人死亡
© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-WatchОперация ливийской береговой охраны по спасению мигрантов, чья надувная лодка затонула в Средиземном море
© AP Photo / Lisa Hoffmann/Sea-Watch
フランス北部パ＝ド＝カレー県沖で移民を乗せた船が転覆し、31人が死亡した。フランス内務省が発表した。
発表によると、移民船には33人が搭乗しており、そのうち31人が死亡し、生き残った2人も重体だという。犠牲者のうち、5人は成人女性で、1人が少女だという。ジェラルド・ダルマネン内務大臣は発表の中で、この悲劇的な事故に責任があったとして、輸送業者、4人を逮捕したという。
Your Gendarmerie need to take some lessons from the Poles. The French government is to blame for these 31 deaths in the Pas-de-Calais today.— UK Justice Forum 🇬🇧 News via Videos and Photos! (@Justice_forum) November 24, 2021
HANG YOUR HEAD IN SHAME!
Accrochez votre tête dans la honte! pic.twitter.com/pYSnKNmK6E
不法移民はあらゆる手段を用いてでも英国との間にあるラマンシュ海峡を越え、渡英を目指している。英国では社会支援のプログラムや難民資格獲得の可能性、さらには財政支援などが用意されており、不法移民の関心を引いている。
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