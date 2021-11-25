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新型コロナウイルス
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日本　無料PCR検査の対象者を拡充　補正予算に3000億円計上
日本　無料PCR検査の対象者を拡充　補正予算に3000億円計上
日本政府は、新型コロナウイルス感染の「第6波」対策として、健康上の理由などでワクチンを接種できない人たちと無症状者が受けるPCR検査を無料にするため、2021年度補正予算案に約3000億円を計上する方針。読売新聞が報じた。 2021年11月25日, Sputnik 日本
2021-11-25T14:34+0900
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この無料検査の対象者は、体質や健康上の理由でワクチン接種ができない人と、無症状者。対象者は2022年3月まで無料でPCR検査を受けることができる。日本では、これまで無料検査の対象者は、症状がある者、感染者の濃厚接触者や、保健所が検査が必要だと判断した場合に限られていた。今回、日本政府は無料検査の対象者を広げ、今後発生すると思われる第6波への対策を強化する方針。
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日本　無料PCR検査の対象者を拡充　補正予算に3000億円計上

2021年11月25日, 14:34 (更新: 2021年11月25日, 15:03)
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PCR検査 - Sputnik 日本, 1920, 25.11.2021
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日本政府は、新型コロナウイルス感染の「第6波」対策として、健康上の理由などでワクチンを接種できない人たちと無症状者が受けるPCR検査を無料にするため、2021年度補正予算案に約3000億円を計上する方針。読売新聞が報じた。
この無料検査の対象者は、体質や健康上の理由でワクチン接種ができない人と、無症状者。対象者は2022年3月まで無料でPCR検査を受けることができる。
日本では、これまで無料検査の対象者は、症状がある者、感染者の濃厚接触者や、保健所が検査が必要だと判断した場合に限られていた。今回、日本政府は無料検査の対象者を広げ、今後発生すると思われる第6波への対策を強化する方針。
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