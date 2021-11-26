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今週のベストショット　11月20日―11月26日
今週のベストショット　11月20日―11月26日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2021年11月26日, Sputnik 日本
2021-11-26T17:49+0900
2021-11-26T18:16+0900
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今週のベストショット　11月20日―11月26日

2021年11月26日, 17:49 (更新: 2021年11月26日, 18:16)
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© REUTERS / Alexander Drago

ワシントン記念塔の真上に昇る満月「ブラッドムーン」の部分月食（米ワシントンD.C.、19日）

ワシントン記念塔の真上に昇る満月「ブラッドムーン」の部分月食（米ワシントンD.C.、19日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Alexander Drago

ワシントン記念塔の真上に昇る満月「ブラッドムーン」の部分月食（米ワシントンD.C.、19日）

© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

高速道路で発生したバス炎上事故の現場で作業する当局の職員ら（ブルガリア・ソフィア近郊）

高速道路で発生したバス炎上事故の現場で作業する当局の職員ら（ブルガリア・ソフィア近郊） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Nikolay Doychinov

高速道路で発生したバス炎上事故の現場で作業する当局の職員ら（ブルガリア・ソフィア近郊）

© AFP 2021 / Omar Haj Kadour

国内避難民キャンプで「世界子どもの日」を祝うイベントに参加する子どもたち（シリア・イドリブ県近郊、20日）

国内避難民キャンプで「世界子どもの日」を祝うイベントに参加する子どもたち（シリア・イドリブ県近郊、20日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Omar Haj Kadour

国内避難民キャンプで「世界子どもの日」を祝うイベントに参加する子どもたち（シリア・イドリブ県近郊、20日）

© AFP 2021 / Olivier Douliery

ホワイトハウスのローズガーデンで、七面鳥に恩赦を与えるジョー・バイデン大統領（米ワシントンD.C.、19日）

ホワイトハウスのローズガーデンで、七面鳥に恩赦を与えるジョー・バイデン大統領（米ワシントンD.C.、19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Olivier Douliery

ホワイトハウスのローズガーデンで、七面鳥に恩赦を与えるジョー・バイデン大統領（米ワシントンD.C.、19日）

© AFP 2021 / Carlo Hermann

アトリエで、アルゼンチンの元サッカー選手、故ディエゴ・マラドーナ氏の等身大の銅像を作る彫刻家（イタリア・ナポリ、22日）

アトリエで、アルゼンチンの元サッカー選手、故ディエゴ・マラドーナ氏の等身大の銅像を作る彫刻家（イタリア・ナポリ、22日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Carlo Hermann

アトリエで、アルゼンチンの元サッカー選手、故ディエゴ・マラドーナ氏の等身大の銅像を作る彫刻家（イタリア・ナポリ、22日）

© AFP 2021 / Mateusz Slodkowski

初雪が降り、雪に覆われた草地に立つ牛（ポーランド・ポドラシェ県、23日）

初雪が降り、雪に覆われた草地に立つ牛（ポーランド・ポドラシェ県、23日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Mateusz Slodkowski

初雪が降り、雪に覆われた草地に立つ牛（ポーランド・ポドラシェ県、23日）

© AP Photo / Michael Probst

高層ビルの壁を登るフランスのアーバンクライマー（ドイツ・フランクフルト、23日）

高層ビルの壁を登るフランスのアーバンクライマー（ドイツ・フランクフルト、23日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Michael Probst

高層ビルの壁を登るフランスのアーバンクライマー（ドイツ・フランクフルト、23日）

© AFP 2021 / Stringer

公園の凍結した湖で泳ぐ寒中水泳の愛好家（中国・遼寧省瀋陽市、22日）

公園の凍結した湖で泳ぐ寒中水泳の愛好家（中国・遼寧省瀋陽市、22日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Stringer

公園の凍結した湖で泳ぐ寒中水泳の愛好家（中国・遼寧省瀋陽市、22日）

© AP Photo / Matias Delacroix

市場で鶏を購入しハイチへ帰国する男性（ドミニカ・ダジャボン、19日）

市場で鶏を購入しハイチへ帰国する男性（ドミニカ・ダジャボン、19日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Matias Delacroix

市場で鶏を購入しハイチへ帰国する男性（ドミニカ・ダジャボン、19日）

© AP Photo / Petros Giannakouris

本屋で本の修理をする店主（アフガニスタン・ヘラート、22日）

本屋で本の修理をする店主（アフガニスタン・ヘラート、22日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Petros Giannakouris

本屋で本の修理をする店主（アフガニスタン・ヘラート、22日）

© REUTERS / Denis Balibouse

フィギュアスケートグランプリシリーズ第5戦、フランス杯のエキシビションで滑走するパイパー・ギレス／ポール・ポワリエ組（フランス・グルノーブル、21日）

フィギュアスケートグランプリシリーズ第5戦、フランス杯のエキシビションで滑走するパイパー・ギレス／ポール・ポワリエ組（フランス・グルノーブル、21日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Denis Balibouse

フィギュアスケートグランプリシリーズ第5戦、フランス杯のエキシビションで滑走するパイパー・ギレス／ポール・ポワリエ組（フランス・グルノーブル、21日）

© REUTERS / Androniki Christodoulou

紅葉のもとで写真を撮る人々（日本・東京都、23日）

紅葉のもとで写真を撮る人々（日本・東京都、23日） - Sputnik 日本
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© REUTERS / Androniki Christodoulou

紅葉のもとで写真を撮る人々（日本・東京都、23日）

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / フォトバンクに移行

4足に義足を装着して歩く、犬のモニカ（ロシア・ノヴォシビルスク）

4足に義足を装着して歩く、犬のモニカ（ロシア・ノヴォシビルスク） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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4足に義足を装着して歩く、犬のモニカ（ロシア・ノヴォシビルスク）

© AFP 2021 / Nelson Almeida

「黒人意識の日」を記念したプロジェクトの一環で、地下鉄の駅で貧困地域の学生がデザインした服を着るモデルら（ブラジル・サンパウロ、19日）

「黒人意識の日」を記念したプロジェクトの一環で、地下鉄の駅で貧困地域の学生がデザインした服を着るモデルら（ブラジル・サンパウロ、19日） - Sputnik 日本
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© AFP 2021 / Nelson Almeida

「黒人意識の日」を記念したプロジェクトの一環で、地下鉄の駅で貧困地域の学生がデザインした服を着るモデルら（ブラジル・サンパウロ、19日）

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