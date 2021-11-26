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日本
https://jp.sputniknews.com/20211126/9611764.html
露ケメロヴォ州の炭鉱で事故、52人死亡
露ケメロヴォ州の炭鉱で事故、52人死亡
ロシア中部のケメロヴォ州にある炭鉱「リストヴャジナヤ」で発生した事故により、現時点で52人の死亡が確認された。そのうち6人は救助に向かった救助隊と見られている。非常事態省が発表した。 2021年11月26日, Sputnik 日本
2021-11-26T09:56+0900
2021-11-26T09:56+0900
ロシア
事故
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現時点の情報で、52人の死亡が確認された。そのうち6人は救助隊と見られている。これまでの報道では死者は14人と発表されていた。そのうち3人が救助隊と報じられていた。炭鉱では安全管理体制に問題があったと見られており、炭鉱を管理する「リストヴャジナヤ炭鉱」社の社長、副社長、現場監督が逮捕された。会社の幹部らは間もなく刑事事件として起訴される見通し。炭坑の事故は現地時間で25日8時30分頃（日本時間で10時30分頃）に発生した。事故当時、炭鉱では285人の労働者が活動していた。この事態を受け、ケメロヴォ州は26日から28日にかけて喪に服す。関連ニュース
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ロシア, 事故

露ケメロヴォ州の炭鉱で事故、52人死亡

2021年11月26日, 09:56
© Fotolia / Leonid Shtandel花とろうそく
花とろうそく - Sputnik 日本, 1920, 26.11.2021
© Fotolia / Leonid Shtandel
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ロシア中部のケメロヴォ州にある炭鉱「リストヴャジナヤ」で発生した事故により、現時点で52人の死亡が確認された。そのうち6人は救助に向かった救助隊と見られている。非常事態省が発表した。
現時点の情報で、52人の死亡が確認された。そのうち6人は救助隊と見られている。これまでの報道では死者は14人と発表されていた。そのうち3人が救助隊と報じられていた。
炭鉱では安全管理体制に問題があったと見られており、炭鉱を管理する「リストヴャジナヤ炭鉱」社の社長、副社長、現場監督が逮捕された。会社の幹部らは間もなく刑事事件として起訴される見通し。
炭坑の事故は現地時間で25日8時30分頃（日本時間で10時30分頃）に発生した。事故当時、炭鉱では285人の労働者が活動していた。この事態を受け、ケメロヴォ州は26日から28日にかけて喪に服す。
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