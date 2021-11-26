露ケメロヴォ州の炭鉱で事故、52人死亡

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса объявила о начале проверки по факту инцидента в шахте «Листвяжная».



Из шахты «Листвяжная» эвакуированы 187 горняков, связь с остальными установлена. В результате инцидента пострадали не менее 29 человек. pic.twitter.com/ZLK9OyIuf3