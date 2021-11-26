露ケメロヴォ州の炭鉱で事故、52人死亡
ロシア中部のケメロヴォ州にある炭鉱「リストヴャジナヤ」で発生した事故により、現時点で52人の死亡が確認された。そのうち6人は救助に向かった救助隊と見られている。非常事態省が発表した。
現時点の情報で、52人の死亡が確認された。そのうち6人は救助隊と見られている。これまでの報道では死者は14人と発表されていた。そのうち3人が救助隊と報じられていた。
Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса объявила о начале проверки по факту инцидента в шахте «Листвяжная».— Известия (@izvestia_ru) November 25, 2021
Из шахты «Листвяжная» эвакуированы 187 горняков, связь с остальными установлена. В результате инцидента пострадали не менее 29 человек. pic.twitter.com/ZLK9OyIuf3
炭鉱では安全管理体制に問題があったと見られており、炭鉱を管理する「リストヴャジナヤ炭鉱」社の社長、副社長、現場監督が逮捕された。会社の幹部らは間もなく刑事事件として起訴される見通し。
◾ При взрыве метана на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека, в том числе 6 спасателей.— Елена Третьякова (@tei781) November 25, 2021
Директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели шахтёров. pic.twitter.com/J24dlrsdFF
炭坑の事故は現地時間で25日8時30分頃（日本時間で10時30分頃）に発生した。事故当時、炭鉱では285人の労働者が活動していた。この事態を受け、ケメロヴォ州は26日から28日にかけて喪に服す。
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