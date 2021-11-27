登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
フィギュアGPシリーズ第6戦
フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦・ロシア大会が、11月26日から28日までロシア南部のソチで開催される。
https://jp.sputniknews.com/20211127/9619408.html
フィギュアGPロシア ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位
フィギュアGPロシア ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位
フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアはショートプログラム（SP）が終了し、ロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）が73.91点で首位を占めた。 2021年11月27日, Sputnik 日本
2021-11-27T01:23+0900
2021-11-27T01:23+0900
2021-11-27T01:23+0900
フィギュアgpシリーズ第6戦
スポーツ
フィギュアスケート
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/9619383_0:0:3383:1904_1920x0_80_0_0_6e5cd343c9884a93beacf0dcbcecf04d.jpg
世界ジュニアチャンピオンのロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）は振るわず、73.64点で 2位に、3位にも同じくロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組が69.39点で入り、ペア初日の1位から3位はオール・ロシアで独占した。ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。アイスダンスのフリーダンスは明日27日土曜に行われる。フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/9619383_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_769b139b07c5c5d5c86c5ee5a2d2fb19.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
スポーツ, フィギュアスケート
フィギュアGPロシア ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位
フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアはショートプログラム（SP）が終了し、ロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）が73.91点で首位を占めた。
世界ジュニアチャンピオンのロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）は振るわず、73.64点で 2位に、3位にも同じくロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組が69.39点で入り、ペア初日の1位から3位はオール・ロシアで独占した。
ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。
アイスダンスのフリーダンスは明日27日土曜に行われる。
フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちら
からお読みください。