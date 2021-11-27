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Шоу Team Tutberidze Чемпионы на льду - Sputnik 日本, 1920, 24.11.2021
フィギュアGPシリーズ第6戦　
フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦・ロシア大会が、11月26日から28日までロシア南部のソチで開催される。
https://jp.sputniknews.com/20211127/9619408.html
フィギュアGPロシア　ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位
フィギュアGPロシア　ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位
フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアはショートプログラム（SP）が終了し、ロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）が73.91点で首位を占めた。 2021年11月27日, Sputnik 日本
2021-11-27T01:23+0900
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フィギュアgpシリーズ第6戦　
スポーツ
フィギュアスケート
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世界ジュニアチャンピオンのロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）は振るわず、73.64点で 2位に、3位にも同じくロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組が69.39点で入り、ペア初日の1位から3位はオール・ロシアで独占した。ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。アイスダンスのフリーダンスは明日27日土曜に行われる。フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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フィギュアGPロシア　ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位

2021年11月27日, 01:23
© Sputnik / Alexander Wilf / フォトバンクに移行Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Пары. Короткая программа
Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Пары. Короткая программа - Sputnik 日本, 1920, 27.11.2021
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フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアはショートプログラム（SP）が終了し、ロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）が73.91点で首位を占めた。
世界ジュニアチャンピオンのロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）は振るわず、73.64点で 2位に、3位にも同じくロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組が69.39点で入り、ペア初日の1位から3位はオール・ロシアで独占した。
ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。
アイスダンスのフリーダンスは明日27日土曜に行われる。
フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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