https://jp.sputniknews.com/20211127/9619408.html

フィギュアGPロシア ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位

フィギュアGPロシア ペアSPはロシアのパヴリュチェンコ/ホドィキンが首位

フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアはショートプログラム（SP）が終了し、ロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）が73.91点で首位を占めた。 2021年11月27日, Sputnik 日本

2021-11-27T01:23+0900

2021-11-27T01:23+0900

2021-11-27T01:23+0900

フィギュアgpシリーズ第6戦

スポーツ

フィギュアスケート

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/9619383_0:0:3383:1904_1920x0_80_0_0_6e5cd343c9884a93beacf0dcbcecf04d.jpg

世界ジュニアチャンピオンのロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）は振るわず、73.64点で 2位に、3位にも同じくロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組が69.39点で入り、ペア初日の1位から3位はオール・ロシアで独占した。ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。アイスダンスのフリーダンスは明日27日土曜に行われる。フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

スポーツ, フィギュアスケート