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フィギュアGPシリーズ第6戦
フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦・ロシア大会が、11月26日から28日までロシア南部のソチで開催される。
https://jp.sputniknews.com/20211128/9627018.html
フィギュアGPロシア ペアはロシアのミーシナ/ガリャモフ組が優勝
フィギュアGPロシア ペアはロシアのミーシナ/ガリャモフ組が優勝
フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアは地元ロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）組が総合226.98点で優勝した。 2021年11月28日, Sputnik 日本
2021-11-28T01:01+0900
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2位には212,59点で同じくロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）組が、3位にもロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組（193,58点）が入り、ロシアが表彰台をロシアが独占した。ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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フィギュアGPロシア ペアはロシアのミーシナ/ガリャモフ組が優勝
フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアは地元ロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）組が総合226.98点で優勝した。
2位には212,59点で同じくロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）組が、3位にもロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組（193,58点）が入り、ロシアが表彰台をロシアが独占した。
ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。
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