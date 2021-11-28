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フィギュアGPシリーズ第6戦　
フィギュアスケートグランプリシリーズ第6戦・ロシア大会が、11月26日から28日までロシア南部のソチで開催される。
https://jp.sputniknews.com/20211128/9627018.html
フィギュアGPロシア　ペアはロシアのミーシナ/ガリャモフ組が優勝
フィギュアGPロシア　ペアはロシアのミーシナ/ガリャモフ組が優勝
フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアは地元ロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）組が総合226.98点で優勝した。 2021年11月28日, Sputnik 日本
2021-11-28T01:01+0900
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フィギュアgpシリーズ第6戦　
スポーツ
フィギュアスケート
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2位には212,59点で同じくロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）組が、3位にもロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組（193,58点）が入り、ロシアが表彰台をロシアが独占した。ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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フィギュアGPロシア　ペアはロシアのミーシナ/ガリャモフ組が優勝

2021年11月28日, 01:01
© Sputnik / Alexander Wilf / フォトバンクに移行Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Пары. Произвольная программа
Фигурное катание. VI этап Кубка мира. Пары. Произвольная программа - Sputnik 日本, 1920, 28.11.2021
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フィギュアスケートグランプリ（GP）第6戦ロシア大会のペアは地元ロシアのアナスタシヤ・ミーシナ（20）/アレクサンドル・ガリャモフ（22）組が総合226.98点で優勝した。
2位には212,59点で同じくロシアのダリヤ・パヴリュチェンコ（18）/デニス・ホドィキン（22）組が、3位にもロシアのヤスミナ・カディロヴァ（16）/イヴァン・バリチェンコ(22) 組（193,58点）が入り、ロシアが表彰台をロシアが独占した。
ソチのGP第6戦は、12月9日から12日まで日本の大阪のGP最終戦に向けた最後の大会となる。
フィギュアGP第6戦ロステルコム杯の出場選手、入賞の確率などについての記事はこちらからお読みください。
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