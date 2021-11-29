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北京市、出産を促進する新たな措置導入
北京市、出産を促進する新たな措置導入
中国の北京市当局は、中国が現在直面している人口問題を背景に、女性のための追加の育児休暇期間を30日延長した。SNS「WeChat」に北京市当局の声明文が掲載された。 2021年11月29日, Sputnik 日本
2021-11-29T14:05+0900
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声明文によると、女性のための基本的な産前休暇と産後休暇の98日に加えて、追加の休暇が30日から60日に延長された。また、子どもが3歳になるまで、各夫婦は毎年5日間の育児休暇を取ることができるという。先に、中国の全国人民代表大会常務委員会は、1組の夫婦が3人目の子供を出産することを認める人口・計画出産法の改正案を可決した。関連ニュース
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北京市、出産を促進する新たな措置導入

2021年11月29日, 14:05
© AFP 2021 / Stringer北京市、出産を促進する新たな措置導入
北京市、出産を促進する新たな措置導入 - Sputnik 日本, 1920, 29.11.2021
© AFP 2021 / Stringer
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中国の北京市当局は、中国が現在直面している人口問題を背景に、女性のための追加の育児休暇期間を30日延長した。SNS「WeChat」に北京市当局の声明文が掲載された。
声明文によると、女性のための基本的な産前休暇と産後休暇の98日に加えて、追加の休暇が30日から60日に延長された。また、子どもが3歳になるまで、各夫婦は毎年5日間の育児休暇を取ることができるという。
先に、中国の全国人民代表大会常務委員会は、1組の夫婦が3人目の子供を出産することを認める人口・計画出産法の改正案を可決した。
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