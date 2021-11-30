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米国防総省、オーストラリアと太平洋諸島での軍基地を増強
米国防総省、オーストラリアと太平洋諸島での軍基地を増強
米国は、中国封じ込め戦略の一環として、オーストラリアおよび太平洋諸島の軍基地の増強や関連インフラを強化する意向を示した。米国防総省のマーラ・カーリン次官補が明らかにした。 2021年11月30日, Sputnik 日本
2021-11-30T11:58+0900
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米国防総省（ペンタゴン）での会見で、カーリン氏は米軍の世界的な態勢見直しの結果を発表した。カーリン氏は「これらの策定には、オーストラリアや太平洋諸島でのインフラ強化と、オーストラリアにおける航空部隊のローテーション駐留が含まれる」と語った。またカーリン氏は、オーストラリアでの戦闘機や爆撃機の配備を計画していると明らかにした。関連ニュース
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米国防総省、オーストラリアと太平洋諸島での軍基地を増強
2021年11月30日, 11:58 (更新: 2021年11月30日, 12:01)
米国は、中国封じ込め戦略の一環として、オーストラリアおよび太平洋諸島の軍基地の増強や関連インフラを強化する意向を示した。米国防総省のマーラ・カーリン次官補が明らかにした。
米国防総省（ペンタゴン）での会見で、カーリン氏は米軍の世界的な態勢見直しの結果を発表した。
カーリン氏は「これらの策定には、オーストラリアや太平洋諸島でのインフラ強化と、オーストラリアにおける航空部隊のローテーション駐留が含まれる」と語った。
またカーリン氏は、オーストラリアでの戦闘機や爆撃機の配備を計画していると明らかにした。