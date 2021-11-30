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新型コロナウイルス
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日本、「オミクロン株」を初確認　ナミビアから入国の男性
日本、「オミクロン株」を初確認　ナミビアから入国の男性
ナミビアから日本へ入国した30代の男性が、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」に感染していることが明らかになった。日本でオミクロン株の感染者が確認されるのは初めて。30日、政府関係者の話をもとにNHKが伝えた。 2021年11月30日, Sputnik 日本
2021-11-30T16:21+0900
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男性は28日にナミビアから日本へ入国。成田空港で受けた検査で陽性反応が出たため、国立感染症研究所でゲノム（全遺伝情報）解析が進められていた。男性は日本に到着後、同行していた家族と国が指定する施設で待機しているという。現在、厚生労働省が詳しい感染ルートや濃厚接触者の有無などを調査している。
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国内, 新型コロナウイルスの新たな変異種

日本、「オミクロン株」を初確認　ナミビアから入国の男性

2021年11月30日, 16:21
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Крио-электронное томографическое изображение вирусов SARS-CoV-2 - Sputnik 日本, 1920, 30.11.2021
© 写真 : Sai Li / Tsinghua University School of Life Sciences
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ナミビアから日本へ入国した30代の男性が、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」に感染していることが明らかになった。日本でオミクロン株の感染者が確認されるのは初めて。30日、政府関係者の話をもとにNHKが伝えた。
男性は28日にナミビアから日本へ入国。成田空港で受けた検査で陽性反応が出たため、国立感染症研究所でゲノム（全遺伝情報）解析が進められていた
男性は日本に到着後、同行していた家族と国が指定する施設で待機しているという。

現在、厚生労働省が詳しい感染ルートや濃厚接触者の有無などを調査している。
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