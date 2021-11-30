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立憲民主党の新代表に泉氏が選出

立憲民主党の新代表に泉氏が選出

30日、立憲民主党の代表選で決選投票が行われ、逢坂元総理大臣補佐官を抑え、泉政務調査会長が選出された。同党の代表選は、1回目の投票で4人の候補者がいずれも過半数を獲得することができず、上位2者による決選投票にもつれ込んだ。 2021年11月30日, Sputnik 日本

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今回の代表選挙には、逢坂元総理大臣補佐官と小川国会対策副委員長、泉政務調査会長、西村元厚生労働副大臣の4人が立候補していた。臨時党大会の終了後、新代表に選出された泉健太氏は記者会見を行い、47歳の新しい船長が就任し、国民の目線で国民中心の政治をしていく政党として頑張っていきたいと強調した。関連ニュース

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