有識者会議は約４カ月ぶりの開催で岸田政権発足後初めて。岸田文雄首相も会合に出席し、中間報告を尊重する考えを表明。政府は有識者会議の答申を受け、国会に検討結果を報告する方針だ。(c)KYODONEWS

皇位継承策２案、年内にも集約 女性皇籍維持と皇族の養子縁組

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安定的な皇位継承策を議論する政府の有識者会議（座長・清家篤元慶応義塾長）は３０日の第１１回会合で、（１）女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する（２）皇族の養子縁組を可能とすることで、皇統に属する男系男子が皇族となることを可能とする―の皇族確保策２案を軸に意見集約する方針を固めた。７月の中間報告に沿った内容で、年内にも政府への答申を取りまとめる。