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青森県 米軍投棄の燃料タンク、もう一つを山林で発見
青森県 米軍投棄の燃料タンク、もう一つを山林で発見
日本の米軍三沢基地所属の戦闘機F-16が先月30日、飛行訓練中に投棄した燃料タンクについて、捜索の結果、見つかっていなかったもう1つが青森県深浦町の山林で発見された。日本のメディアが報じた。 2021年12月2日, Sputnik 日本
2021-12-02T20:49+0900
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米軍が2日午前から深浦町で燃料タンクの捜索をおこなった結果、午後2時ごろ山林で燃料タンクの破片を発見したという。発見現場は1つ目のタンクが発見された場所から約500メートル離れた場所。1つ目は1日、深浦町役場付近で発見されていた。タンクを投棄し青森空港に緊急着陸した機体は現在も駐機中で、離陸のめどは立っていない。関連記事
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青森県 米軍投棄の燃料タンク、もう一つを山林で発見
2021年12月2日, 20:49 (更新: 2021年12月2日, 22:06)
日本の米軍三沢基地所属の戦闘機F-16が先月30日、飛行訓練中に投棄した燃料タンクについて、捜索の結果、見つかっていなかったもう1つが青森県深浦町の山林で発見された。日本のメディアが報じた。
米軍が2日午前から深浦町で燃料タンクの捜索をおこなった結果、午後2時ごろ山林で燃料タンクの破片を発見した
という。
発見現場は1つ目のタンクが発見された場所から約500メートル離れた場所
。1つ目は1日、深浦町役場付近で発見
されていた。
タンクを投棄し青森空港に緊急着陸した機体は現在も駐機中で、離陸のめどは立っていない。