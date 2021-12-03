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日本 山梨県東部で震度５弱
日本 山梨県東部で震度５弱
3日6時37分ごろ、山梨県東部でマグニチュード4.9の地震が発生した。日本の気象庁が伝えている。 2021年12月3日, Sputnik 日本
2021-12-03T07:03+0900
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気象庁によると、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは20キロ。地震の規模（マグニチュード）は4.9だった。この地震による津波の心配はなし。NHKによると、この地震により山梨県大月市で震度5弱の揺れが観測された。また、神奈川県松田市、厚木市、相模原市中央区、相模原市緑区で震度4の揺れが観測された。なお、山梨県東部・富士五湖では、同日2時18分にマグニチュード4.1（最大震度4）、2時23分にもマグニチュード3.6（最大震度3）の地震が観測された。関連ニュース
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日本 山梨県東部で震度５弱
2021年12月3日, 07:03 (更新: 2021年12月3日, 07:06)
3日6時37分ごろ、山梨県東部でマグニチュード4.9の地震が発生した。日本の気象庁が伝えている。
気象庁によると、震源地は山梨県東部・富士五湖で、震源の深さは20キロ。地震の規模（マグニチュード）は4.9だった。
NHKによると、この地震により山梨県大月市で震度5弱の揺れが観測された。また、神奈川県松田市、厚木市、相模原市中央区、相模原市緑区で震度4の揺れが観測された。
なお、山梨県東部・富士五湖では、同日2時18分にマグニチュード4.1（最大震度4）、2時23分にもマグニチュード3.6（最大震度3）の地震が観測された。