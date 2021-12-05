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カザフスタンの独立から30周年、バイデン大統領が関係強化を表明
カザフスタンの独立から30周年、バイデン大統領が関係強化を表明
ジョー・バイデン大統領はカザフスタンの独立30周年を祝してカシムジョマルト・トカエフ大統領に宛てた書簡の中で、カザフスタンとの関係強化に向けた希望を伝えた。カザフスタン外務省のプレスサービスが発表した。 2021年12月5日, Sputnik 日本
2021-12-05T08:57+0900
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カザスタン外務省のプレスサービスはバイデン大統領からの書簡を紹介している。バイデン氏は新たな国際的課題に協力して対峙することで、両国民の繁栄にも繋がると強調した。カザフスタンは12月16日から17日にかけて独立30周年を祝う予定。関連ニュース
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カザフスタンの独立から30周年、バイデン大統領が関係強化を表明

2021年12月5日, 08:57
© Sputnik / フォトバンクに移行Церемония передачи полномочий президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
Церемония передачи полномочий президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву - Sputnik 日本, 1920, 05.12.2021
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ジョー・バイデン大統領はカザフスタンの独立30周年を祝してカシムジョマルト・トカエフ大統領に宛てた書簡の中で、カザフスタンとの関係強化に向けた希望を伝えた。カザフスタン外務省のプレスサービスが発表した。
カザスタン外務省のプレスサービスはバイデン大統領からの書簡を紹介している。
合衆国はカザフスタンとの戦略的パートナーシップを拡大・強化するほか、地域における安定への貢献、気候危機対策、民主主義的価値観の効果引き上げ、人権尊重への貢献に向けた協力を期待する。
ビットコイン - Sputnik 日本, 1920, 19.07.2021
カザフスタン　世界の仮想通貨マイニングで第3位に
7月19日, 16:38
バイデン氏は新たな国際的課題に協力して対峙することで、両国民の繁栄にも繋がると強調した。
米国は中央アジアと南アジアにおける地域の連携、経済発展、成長に向けたカザフスタンの努力を高く評価する。
カザフスタンは12月16日から17日にかけて独立30周年を祝う予定。
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