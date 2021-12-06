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テニスのロシア代表　デビスカップで3回目の優勝
テニスのロシア代表　デビスカップで3回目の優勝
テニスの国別対抗戦「デビスカップ ファイナルズ2021」（スペイン/オーストリア/イタリア共同開催）に出場していたロシア代表が、決勝でクロアチア代表に2勝し優勝を果たした。 2021年12月6日, Sputnik 日本
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重要な試合でダニール・メドベージェフ選手がクロアチアのマリン・チリッチ選手から貴重な勝利を勝ち取った。デビスカップでロシア代表が優勝するのは今回が3回目。同国は2002年と2006年にも優勝を飾っている。
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テニスのロシア代表　デビスカップで3回目の優勝

2021年12月6日, 16:01
© Sputnik / Alexey Phillipov / フォトバンクに移行Теннис. Итоговый турнир ATP. Финалы
Теннис. Итоговый турнир ATP. Финалы - Sputnik 日本, 1920, 06.12.2021
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テニスの国別対抗戦「デビスカップ ファイナルズ2021」（スペイン/オーストリア/イタリア共同開催）に出場していたロシア代表が、決勝でクロアチア代表に2勝し優勝を果たした。
重要な試合でダニール・メドベージェフ選手がクロアチアのマリン・チリッチ選手から貴重な勝利を勝ち取った。
デビスカップでロシア代表が優勝するのは今回が3回目。同国は2002年と2006年にも優勝を飾っている。
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